- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler - Son Dakika

- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
06.01.2021 16:37
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler Esenler'de 65 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
İSTANBUL - Esenler'de 65 yaşındaki kadın, bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta yaşandı. 5 katlı binanın bodrum katında yaşayan 65 yaşındaki Neriman Kıvrak'tan haber alamayan kızı ve damadı, bugün eve geldi. İçeri giren yakınları Kıvrak'ın kanlar içerisinde yerde olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ilk incelemesinde yaşlı kadının vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak darbeleri olduğunu belirledi. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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