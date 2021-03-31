Esenler'de yaya geçidi kırmızıya boyandı - Son Dakika

Esenler 'de "Kırmızı çizgi, önce yaya" uygulaması kapsamında merkezi noktalardaki yaya geçitlerinin ortasına kırmızı şerit çizildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından ülke genelinde olduğu gibi dün Esenler'de de 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı. Yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe Esenler Kaymakamı Adil Karataş, Esenler İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bolat, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü M. Nurettin Aras 'ın yanı sıra öğrenciler ve görevliler katıldı. Etkinlikte yaya geçidinin bir çizgisi kırmızıya boyandı.

"GEÇ GELDİ DESİNLER, GEÇMİŞ OLSUN DEMESİNLER "

Esenler Kaymakamı Adil Karataş," Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir "sloganıyla toplandıklarını dile getirdi. Karataş, " İçişleri Bakanlığının verilerine göre son 2 yılda yaya ölümlü trafik kazalarında yüzde 30 bir azalma meydana gelmiştir. Sürücülerden en büyük ricamız yaya geçidi ve kavşaklarımızda vatandaşlarımız karşıya geçmeye başladığı andan itibaren hızlarını yavaşlatmaları ve tamamen durmaları. Önemli olan bu yaya ölümlü trafik kazalarını sıfıra indirmektir. Bir iki dakika geç kalabilirsiniz fakat şunu unutmayın ki geç geldi desinler geçmiş olsun demesinler" diye konuştu.- İstanbul