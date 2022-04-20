Esenler'de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika
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Esenler'de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı

20.04.2022 06:51

Esenler'de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı İstanbul Esenler'de parkta bulunan bir ağaç sabah saatlerinde yola devrilerek bir binaya çarptı.

Esenler'de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı

İSTANBUL - İstanbul Esenler'de parkta bulunan bir ağaç sabah saatlerinde yola devrilerek bir binaya çarptı. Bina sakinleri korku dolu anlar yaşarken, park halinde bulunan iki araç zarar gördü. Ağaç, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırıldı.

Olay, Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1138 Sokak'ta saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Şehit Jandarma Asteğmen İzzet Türk parkında bulunan bir ağaç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yola devrildi. Devrilen ağacın dalları yol kenarında bulunan bir binaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bina içinde uyuyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, park halinde bulunan iki araçta ufak çaplı hasarlar meydana geldi. Ağaç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yoldan kaldırıldı. Yaşanan olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada ve araçlarda maddi hasar oluştu.

40 yıllık ağaç yola devrildi

Tahmini 40 yıllık olduğu söylenen ağaç henüz bilinmeyen bir sebepten kökünden ayrılarak yola devrildi. Devrilen ağaç mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, binada ve araçlarda ufak çaplı maddi hasarlar oluşturdu. Parkın zemininde de ufak çaplı hasarlar oluşturan ağaç itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kaldırıldı.

"Allah'tan gece yarısı devrildi"

Ağacın devrilmesi sonucu aracı zarar gören Ümit Gündoğdu, "Babamla benim aracımın üzerine geldi. Ön cam patlamış önemli bir şey yok. Dediğim gibi Allah'tan gece yarışı oldu. Gündüz olsa burada kaç tane insan olacaktı. Çocuklar olacaktı. Daha kötü şeyler olacaktı. Allah'a şükür gece yarısı devrildi. 20 yıldır buradayım hiç yoksa 40 senelik ağaçlar olabilir. Büyük ağaçlar, rüzgar yok. Kendiliğinden devrilmiş. Diğer ağaçlar da yan yatmış. Yarın bir gün onların da devrilme ihtimali çok yüksek" şeklinde konuştu.

Esenler'de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı
Esenler'de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı
Esenler'de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı
Esenler'de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı
Esenler'de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de yola devrilen ağaç korku dolu anlar yaşattı - Son Dakika


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