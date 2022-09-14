ESENLER'DE YOLCU İÇİN DURAN ŞOFÖRÜ DARBEDİP TAKSİYE ZARAR VERDİLER - Son Dakika
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ESENLER'DE YOLCU İÇİN DURAN ŞOFÖRÜ DARBEDİP TAKSİYE ZARAR VERDİLER

14.09.2022 09:48
ESENLER'DE YOLCU İÇİN DURAN ŞOFÖRÜ DARBEDİP TAKSİYE ZARAR VERDİLER

ESENLER'de taksi şoförü Erol Ünal, yolcu almak için cadde üzerinde durmasına tepki gösteren motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi.

ESENLER'de taksi şoförü Erol Ünal, yolcu almak için cadde üzerinde durmasına tepki gösteren motosiklet sürücüleri tarafından darbedildi. Aracın ön camını ve dikiz aynalarını kırılan saldırganlar, kaportasına da hasar verdiler.

Esenler Menderes Mahallesi'nde 34 TCT 10 plakalı taksinin şoförü Erol Ünal, yolcu almak için cadde üzerinde durunca arkasından gelen motosiklet sürücüleri korna çalarak tepki gösterdi. Ünal da el işareti yaparak 'bekleyin' dedi. Bu duruma öfkelenen motosiklet sürücüleri, taksinin önünü keserek şoförü darbetti. Taksinin ön camını ve dikiz aynalarını da kıran motosikletliler, kaportasına da hasar verdi. Hastanede tedavi gören taksi şoförü, saldırganlardan şikayetçi oldu.

"ALDIĞIM DARBELERDEN ÖTÜRÜ RAHAT YÜRÜYEMİYORUM"

Taksi şoförü Erol Ünal hastane önünden yolcu alırken arkasından gelen 3-4 motosiklet sürücüsünün kornaya bastığını, kendisinin de'Bir dakika yolcu alıyorum' dediğini anlattı. Bu sırada motosiklet sürücülerinden birinin önünü keserek, arabanın üstüne çıktığını söyleyen Ünal, "Arabanın halini görüyorsunuz, camlarını kırdılar. Yolcu da şahit oldu. Beni darbettiler. Kapımı açıp zorla içeri girerek, beni dışarı çıkarmak istediler. Çevredekiler polis gelene kadar yardım ettiler. Onlar da kaçıp gittiler. Ambulansla hastaneye gittim. Darp raporu aldıktan sonra, karakola gidip ifade verdim. Yüzümde yara var. Ayağıma cam kırıkları battı. Aldığım darbelerden dolayı rahat yürüyemiyorum" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------------(Cep telefonu kamerası)- Motosiklet sürücülerinden birinin saldırısı-Taksinin ön camının kırılmış hali-Olay sonrası görüntüler (Aktüel)-Hasar gören taksinin görüntüsü -Taksi şoförünün yüzündeki darp izlerinin görüntüsü -Taksi şoförü ile röportaj-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Motosiklet, Erol Ünal, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESENLER'DE YOLCU İÇİN DURAN ŞOFÖRÜ DARBEDİP TAKSİYE ZARAR VERDİLER - Son Dakika

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SON DAKİKA: ESENLER'DE YOLCU İÇİN DURAN ŞOFÖRÜ DARBEDİP TAKSİYE ZARAR VERDİLER - Son Dakika
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