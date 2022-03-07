Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar - Son Dakika
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Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar

07.03.2022 03:36

Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar Asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası verildi Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5.488 TL idari para cezası uygulandı.

Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar

Asker uğurlaması yapan şahıslara para cezası verildi

İSTANBUL - Esenler'de trafik akışını engelleyerek asker uğurlaması yapan 9 kişiye 5.488 TL idari para cezası uygulandı.

Esenler'de 4 Mart günü asker konvoyu oluşturarak tünel içerisinde trafiği durduran D.Ö. G.A., H.H.D., E.R.D., O.K., S.B. H.B., H.S. ve D.Ö. isimli şahıslar polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Yakalanan 9 kişi hakkında Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine istinaden toplamda 5 bin 488 TL idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar
Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar
Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar

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Türk Lirası, Para Cezası, Esenler, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de yolu kapatıp asker uğurlaması yaptılar - Son Dakika


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