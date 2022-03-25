ESENLER'DE YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ ADLİYEDE - Son Dakika
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ESENLER'DE YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ ADLİYEDE

25.03.2022 16:25

ESENLER'de bir yurtta öğrencilere şiddet uygulayan ve güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Aykut Ersöz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESENLER'de bir yurtta öğrencilere şiddet uygulayan ve güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Aykut Ersöz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayan öğrencinin annesi konuştu.

Esenler Atışalanı Caddesi'nde bulunan bir öğrenci yurdunda, öğrencileri dövdüğü anların ortaya çıkmasının ardından görevli Aykut Ersöz gözaltına alındı. Ersöz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çocuğu darp edilen Fatma Demir ise yaşananları anlattı.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE DONDUM

Mağdur Anne Fatma Demir, yaşananları anlatarak, Kandil günüydü perşembe akşamı öğrendim. Oğlumun attığı bir video ile öğrendim. Bir anda video geldi 'anne görüntüleri gizlice çektim' diye yazı vardı. Tabii ben inanamadım. Yurt sorunlarını aradım sonra, 'sizinle uğraşamayacağım' gibi şeyler söylediler, 'sonra arayacağız' falan dediler. 'Elimde görüntüler var' dememe rağmen 'görüntüleri nereye verirseniz verin' gibi bir cevap aldım. Ben ardından görüntülere savcılığa ulaştırdım. Görüntüleri izleyince dondum inanamadım direkt yurdu aradım 'ne oluyor orada', orada neler oluyor' diye sordum ama karşımda bir muhatap yoktu. Bu kişinin tutuklanması istiyorum kesinlikle serbest kalmasını istemiyorum. Kendisi ile telefonda konuşmak fırsatım oldu özür diledi ama böyle bir şeyin özrü olmaz dedi.

ESENLER'DE YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ ADLİYEDE
ESENLER'DE YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ ADLİYEDE
ESENLER'DE YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ ADLİYEDE

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENLER'DE YURTTA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET UYGULAYAN GÖREVLİ ADLİYEDE - Son Dakika


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