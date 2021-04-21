Esenler'deki cinayete ilişkin gözaltına alınan erkek kardeş tutuklandı - Son Dakika

Esenler'de yol kenarında boğazından bıçaklanmış halde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yıldız Gül'ün (38) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan erkek kardeşi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 19 Nisan saat 20.00 sıralarında Yıldız Gül'ün, Mahmutbey Yolu'nda boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan zanlı Kemal B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra Bursa'ya kaçmak için bindiği otobüste yakalandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından zanlı Kemal B. tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderildi. Nöbetçi Bakırköy 6. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Kemal B'nin "kardeşi kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Mahmutbey yolu kenarında 19 Nisan'da saat 20.00 sıralarında boğazından yaralanmış halde bir kadını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmiş, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız Gül, burada hayatını kaybetmişti.