Esenler'deki cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Esenler'deki cinayetin zanlısı yakalandı

Esenler'de evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Neriman Kıvrak'ın (68) cinayet zanlısı yakalandı.

Esenler'de evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Neriman Kıvrak'ın (68) cinayet zanlısı yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün 12.00 sıralarında Esenler Fatih Mahallesi'ndeki evinde Kıvrak'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı. Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Cemal Ş'yi (64) Bağcılar'da yakaladı. Şüphelinin 5 ayrı suçtan arandığı, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve cezaevinden firar ettiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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