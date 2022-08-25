AMCA ALKAN: ORTAOKULU VE LİSEYİ BERABER OKUMUŞLARDI - Son Dakika
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AMCA ALKAN: ORTAOKULU VE LİSEYİ BERABER OKUMUŞLARDI

25.08.2022 15:05

ESENLER'deki feci kazada ölen 5 arkadaştan 22 yaşındaki Ali Alkan amcası Abdurrahim Alkan "Ali'nin öldüğünü bana söylemediler.

ESENLER'deki feci kazada ölen 5 arkadaştan 22 yaşındaki Ali Alkan amcası Abdurrahim Alkan "Ali'nin öldüğünü bana söylemediler. Ayağımda terlikleydim. Camiye girmeden hastaneye gittim. Doktor yeğenimin vefat ettiğini söyledi. 5 kişilermiş. 2'si kardeşmiş. Ortaokulu ve liseyi beraber okumuşlardı" dedi.

TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 22 yaşındaki Ali Alkan'ın cenazesi Zeytinburnu'ndaki Kozlu Gasilhanesi'ne getirildi.

Ali Alkan amcası Abdurrahim Alkan ile birlikte yaşıyordu. Geceleri otelde çalışan Ali Alkan, dün öğle saatlerinde amcasına gezmeye gideceğini söyleyerek evden çıktı. Amca Abdurrahim Alkan yeğeniyle son görüşmesini anlattı.

"YEĞENİME BAKMAYA KIYAMIYORDUM"Amca Alkan dün öğle saatlerinde camiye giderken yeğeni ile karşılaştığını belirterek, "Dışarı çıkarken ikimiz birbirimize denk geldik. Giyimine özen göstermişti. Kendisine nereye gittiğini sordum. Yeğenime bakmaya kıyamıyordum. Babası Erzincan'da yaşıyor, benim üst katımda yaşıyordu Ali. Bir otelde gece çalışıyordu, onu uyarıyordum başına bir şey gelmemesi için. Benim göz kırpmamla ne diyeceğimi anlardı" dedi.

"BANA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMEDİLER"

Amca Alkan, "Ali 22 yaşındaydı. Bugün sabah namazına giderken bir telefon çaldı. Telefonu açtım yabancı bir numaraydı, Ozan isimli birisi aradı. Ali'nin kaza yaptığını söyledi. Hastanede olduğunu söyledi. Ali'nin öldüğünü bana söylemediler. Ayağımda terlikleydim camiye girmeden hastaneye gittim. Durumları ağır dediler bana. Taksiye bindim, taksici Atışalanı'nda büyük bir kaza olduğunu söyledi. Taksici kazayı anlattı. 6 kişi arabadaymış, kendisi kullanmamış zaten. Hastaneye gittiğimde kimse yoktu. Doktor yeğenimin vefat ettiğini söyledi. 5 kişilermiş, 2'si kardeşmiş. Ortaokulu ve liseyi beraber okumuşlardı. Gezmeye gitmişlerdi." diye konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, TEM Otoyolu, Zeytinburnu, Ali Alkan, Esenler, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMCA ALKAN: ORTAOKULU VE LİSEYİ BERABER OKUMUŞLARDI - Son Dakika

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