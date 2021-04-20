Son dakika haberleri! Esenler'deki kadın cinayeti; ağabeyi gözaltına alındı - Son Dakika

Şahin BOZKURT - Adem VAROL/ İstanbul DHA - ESENLER'de Yıldız Gül'ün yol kenarında boğazından bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili ağabeyi gözaltına alındı.

Olay, Esenler Mahmutbey Yolu, Sultangazi istikametinde dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Yol kenarındaki ağaçlık alanda boğazından bıçaklanan 38 yaşındaki Yıldız Gül ağır yaralandı.

YOLA ULAŞARAK YARDIM İSTEDİ

Yaralı kadın sürünerek yola kadar ulaştı. Kadını gören sürücüler yardım için durdu. Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğazından bıçaklanan kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yıldız Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS SAATLERCE DELİL ARADIOlay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis ekipleri saatlerce hem ağaçlık alanda hem de yol kenarında detaylı çalışma yaptı. Polis, çevredekilerden bilgi alırken, güvenlik kameralarını da inceleme altına aldığı öğrenildi.

AĞABEYİ YAKALANDIPolis cinayetle ilgili kadının ağabeyi K.B.'yi gözaltına aldı. K.B.'nin cinayeti itiraf ettiği belirtilirken emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.