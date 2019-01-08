Esenler'deki Kuyumcu Soygunu ve Cinayet Davası

Esenler
'de hırsızlık amacıyla girdikleri kuyumcu dükkanının sahibini öldürdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan Gürcistan
uyruklu biri firari 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Bakırköy
11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Giorgi Shonia ve Shorena Kukhilava katıldı.
Müştekiler Murat Koçer, Ali Nihat
Koçer ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Tercüman aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Giorgi Shonia olay sırasında ölen arkadaşları Raibuli Abralava'yı Gürcistan'da tanıdığını söyledi. İstanbul
'da karşılaştıkları bu kişiye paraya ihtiyacının olduğunu söylediğini aktaran sanık Shonia, 29 Aralık
2017'de tekrar buluştukları Raibuli Abralava'nın aracına bindiğini söyledi.
Sanık Shonia, bu araçta tanımadığı bir kişinin daha olduğunu dile getirerek, nereye gittiklerini sorduğunda ölen Abralava'nın bir işe gittiklerini söylediğini aktardı.
Raibuli Abralava'nın kendisine kıyafet verdiğini belirten sanık Giorgi Shonia, bu kıyafetleri istemeden giydiğini öne sürdü.
Shonia, kendisine bir silah veren Raibuli Abralava'nın, "altın mağazasına gideceğiz ve soyacağız" dediğini aktararak, savunmasına şöyle devam etti:
"Ben de 'hayır, bu işe girmiyorum' diye söyledim. Bunun üzerine bana 'niye korkuyorsun, sen olmasan bu iş olmaz, gelmek zorundasın, geleceksin' dedi. Raibuli Abralava, bana 'kolay iş, önce biz gideceğiz, 2-3 dakika sonra sen ortaya çıkıp mağazaya geleceksin, altınları toplayacaksın' dedi. Bunu kabul ettim. Bana mağazayı gösterdiler. Raibuli Abralava ve yanındaki kız mağazaya girdi, ben mağazanın dışında bekledim. Onlar girdikten sonra ben de yanımdaki adam ile mağazaya girerken daha bir adım atar atmaz mağazanın patronu bana ateş etti. Yaralandım, sağ kasık bölgemden vuruldum."
Müşteki Ali Nihat Koçer de olayda hayatını kaybeden kardeşi Eyüp
Sedat Koçer ile kuyumcu dükkanının sahibi olduklarını söyledi.
İş yerine giren sanıklardan birinin ateş etmesi üzerine kardeşinin vurulduğunu anlatan Koçer, "Kardeşim, 'Ağabey ben çok kötü vuruldum, hakkını bana helal et' dedi. Kapıdan baktım huzurdaki sanık Giorgi halen bize doğru ateş ediyordu. Benim Gürcistanlılarla işim yoktur. Neden bizi buldular anlamış değilim. Büyük ihtimalle olayda ölen kişi kardeşimi vurdu." dedi.
Duruşmada tanık olarak dinlenilen Ömer Delen, tekstilci olduğunu ve nişanlısı da olan sanık Shorena Kukhilava'nın 2016 yılının şubat ayında yanında işe başladığını anlattı.
Sanığın geçen yılın kurban bayramına kadar yanında çalıştığını dile getiren Delen, kurban bayramından bir hafta önce Shorena Kukhilava'nın Gürcistan'a gitmek için kendisinden izin istediğini ifade etti.
Delen, Shorena Kukhilava'nın olayın olduğu gün, iş yerine giriş çıkış yaptığına dair parmak izi kaydının bulunduğunu aktardı.
Sanık avukatından isim benzerliği iddiası
Sanık Shorena Kukhilava'nın avukatı Recep Eryılmaz, müvekkilinin 5 aydır suçsuz yere tutuklu olduğunu savunarak, müvekkilinin isim benzerliğinden tutuklandığını, olaya karışan kişinin ise Shorena Quxilava olduğunu öne sürdü.
Eryılmaz, müvekkilinin olaydan önce ve sonra sürekli olarak aynı iş yerinde parmak izi basarak işine gittiğini anlatarak, tahliye talebinde bulundu.
Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, Gürcistan Başkonsolosluğu'na yazı yazılarak Shorena Kukhilava ile Shorena Quxilava isimli şahısların fotoğraflarının karşılaştırılmasına, bu kişilerin aynı kişiler olup olmadığının sorulmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.
İddianameden?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Esenler'de 29 Aralık 2017'de Raibuli Abralava ile kız arkadaşı Shorena Kukhilova'nın bir kuyumcu dükkanına kol kola girdiği, sanık Kukhilova'nın dükkandaki saatleri sorduğu, dükkanın sahibi Ali Nihat Koçer'in iki şüpheliye saatleri gösterirken maktul olan kardeşi Eyüp Sedat Koçer'in durumdan şüphelenmesi üzerine kapıyı gözetlemeye başladığı belirtiliyor.
Sonrasında kuyumcuya, peçeli ve çarşaflı diğer iki sanık Giorgi Shania ile Nika Darchia'nın ellerinde silahla girdiği anlatılan iddianamede, maktul Eyüp Sedat Koçer'in silahlı saldırganları görünce onlara birkaç el ateş ettiği, sanık Giorgi Shania'nın da elindeki silahla Eyüp Sedat Koçer'e ateş etmeye başladığı kaydediliyor.
İddianamede, olayda vücuduna iki mermi isabet eden dükkan sahiplerinden Eyüp Sedat Koçer'in kaldırıldığı hastanede, saldırganlardan Raibuli Abralava'nın ise olay yerinde hayatını kaybettiği anlatıldı.
İddianamede, tutuklu sanık sanık Giorgi Shonia ve Shorena Kukhilava ile firari sanık Nika Darchia hakkında, "Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Silahla tehdit", "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı toplam 37 yıla kadar hapis cezası isteniyor.