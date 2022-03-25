Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet - Son Dakika
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Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet

25.03.2022 10:00

İstanbul'un Esenler ilçesindeki özel erkek yurdundaki bir görevli, masada oturan öğrencilere şiddet uyguladı.

İstanbul'un Esenler ilçesindeki özel erkek yurdundaki bir görevli, masada oturan öğrencilere şiddet uyguladı. Çocukların kafalarına sert bir şekilde vuran görevli gözaltına alınırken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" denildi.

İstanbul'un Esenler ilçesinde özel bir erkek yurdunda görevli bir kişi, masanın etrafında toplanan öğrencileri dövdü. Görevli, azarladığı öğrencilerin kafalarına sert şekilde yumruklar attı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından görevliye büyük tepki yağdı. Dayakçı görevli gözaltına alınırken, İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: "BU DAVRANIŞ ASLA KABUL EDİLEMEZ, ESEFLE KINIYORUZ"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan; Esenler İlçemizdeki özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencilere şiddet uygulayan yurt görevlisi, başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlatılmıştır. Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet
Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet
Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenler'deki öğrenci yurdunda şiddet - Son Dakika


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