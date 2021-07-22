Esenler'deki yangının arkasından cani baba çıktı! Kızını boğarak öldürmüş, bileklerini kesip evi ateşe vermiş - Son Dakika

Kan donduran olay, İstanbul Esenler'de Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde yaşandı. Yangın ihbarını alan itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

KIZI ÖLÜ, BABASI BİLEKLERİ KESİLİ BULUNDU

İçeriye giren itfaiye ekipleri Z.U. (20) isimli kızı ölü olarak, babası H.U.'yu (40) da bilekleri kesilmiş şekilde buldu. Dumandan da etkilenen yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

CİNNET GETİRİP KIZINI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

H.U.'nun eşi ve küçük çocuğu sabah saatlerinde bayram ziyaretine gitmek için evden çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren H.U., o sırada evde bulunan kızı Z.U.'yu boğarak öldürdü. Evi yakmak isteyen H.U.'nun bileklerini de keserek intihara kalkıştığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan adam hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.