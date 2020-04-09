Esenler Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatıldı - Son Dakika

Esenler Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi, zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatıldı. Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.

(İHA)