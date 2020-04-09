Esenler Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatıldı - Son Dakika

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Esenler Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatıldı
6 saat önce
Esenler Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi, zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatıldı.
Esenler Dörtyol Meydanı ile Davutpaşa Caddesi, zaruri durumlar haricinde 9 Nisan 2020 Perşembe günü saat 17.00'den itibaren 15 gün süreyle yaya giriş-çıkışına kapatıldı. Meydan ve caddenin giriş-çıkışları bariyerlerle çevrilerek polis ve zabıta ekipleri tedbirini artırdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:50 Kaynak: İHA
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