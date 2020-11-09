Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması - Son Dakika

Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması

09.11.2020 11:15
Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması, System.String[]

Vak'a sayılarının arttığı bu günlerde İstanbul'un en yoğun meydanlarından Esenler Dörtyol Meydanı'na girişte korona virüse HES Kodu uygulaması başladı.

Vak'a sayılarının arttığı bu günlerde İstanbul'un en yoğun meydanlarından Esenler Dörtyol Meydanı'na girişte korona virüse HES Kodu uygulaması başladı. Bu kapsamda HES Kodu bulunmayan vatandaşların alana alınmayacağı öğrenildi.

Vak'a sayılarının arttığı bu günlerde Esenler'de korona virüse karşı önlemler sürüyor. Esenler ilçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçedeki vak'a sayılarının yükselmesinin önüne geçilmesi ve yayılma hızını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Buna göre Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması başladı. HES kodu uygulamasında izolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkanların tespit edilmesi durumunda da cezai işlem uygulanacak. Ekipler vatandaşları meydana kodlarını kontrol ederek alırken, vatandaşlar ise artan vak'alara karşı başlatılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Covidli olup olmadığına yönelik girişte HES kodu uygulamasına tabi tutmaya başladık"

Çalışma hakkında bilgi veren ve vatandaşları korona virüse karşı alınan tüm önlemlere uymaya davet eden Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, "Artan vak'a sayılarını da gözeterek bir takım tedbirlere başvurduk. İstanbul'un en yoğun noktalarından bu alana giren vatandaşlarımızın temaslı ve ya covidli olup olmadığına yönelik girişte HES kodu uygulamasına tabi tutmaya başladık. Bugün almadığımız tedbir, ileride daha ağır tedbirlere tabi olmamıza neden olacaktır" dedi.

-İHA-

Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması
Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması
Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması

HES kodu, İstanbul, Dörtyol, Esenler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gramı 521 liradan işlem görüyor Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Köylüler, ormanda didik didik arayıp buldukları sedir mantarını, kilosunu 100 liradan satıyorlar Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Yardım çığlıklarını bastırmak için akılalmaz yöntem! Soydukları kadının bağrışlarını "gulu gulu" diyerek bastırdılar Hastaneden taburcu edilen Ayda'nın babası: Arayıp soran çok kişi oldu, içlerinde reklam için arayanlar da var
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek 64 gün sonra normal servise alınıyor         
11:21
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada Trafikte pes dedirten görüntü! Dorsesi yan yatmış tırın tehlikeli yolculuğu kamerada         
10:26
Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek Erol Bulut, Caner Erkin'i Gençlerbirliği maçında kulübeye çekecek         
10:12
Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek Ankara'da hafta yoğun başlıyor! Gündemdeki 4 konu, AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek         
10:03
Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı         
09:53
Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu Sokak ortasında tanımadığı biri yüzüne tükürmüştü! Küçük kızın ailesi suç duyurusunda bulundu         
09:41
Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı Soğuktan titreyen kumruyu saç kurutma makinesiyle dakikalarca ısıtan vatandaş duygulandırdı         
09:40
Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Para politikasında şeffaflık ve iletişim güçlendirilecektir         
09:07
MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de favori gösterilen isim, yarışmaya veda etti         
07:52
Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı Bakanlık görevini bıraktığını açıklayan Berat Albayrak'la ilgili Resmi Gazete'de herhangi bir bilgi yer almadı         
00:47
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi Şeyma Subaşı yeni aşka yelken mi açtı? Paylaştığı fotoğraf her şeyi ele verdi         
22:21
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından 'istifa açıklaması' yapıldı         
19:18
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melania boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 11:26:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenler Dörtyol Meydanı'nda HES kodu uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei