Esenler Erokspor: 0-0

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Metehan Alpat (xx), Fatih Karatağ (xx), Selçuk Kaplan (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xxx) - Mustafa Değirmenci (xx), Cenk (xx), Metin (xxx), Anıl (xx), Fatih (x), Mustafa Aşan (xx) (Dk. 71 Battal x), Doğukan (x), Görkem (x) (Dk. 82 Harun x) Özgür (x) (Dk. 65 Barış x), Hakan (x)

ESENLER EROKSPOR: İsmet (x) - Erhan (xx), Hüseyin (xx), Erol (xxx), Burak Can (xx) (Dk. 90 Özgün), Talha (x) (Dk. 69 Haydar x), Alper (xx), Halil (xx), Umut (xx), Abdurrahman (xx), Eray (x) (Dk. 59 Şahin x)

SARI KARTLAR: Fatih ( Karşıyaka ) - Abdurrahman ( Esenler Erokspor)

KIRMIZI KART: Dk. 87 İsmet (Esenler Erokspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un 25'inci hafta mücadelesinde Play-Off yarışı veren iki takımdan Karşıyaka evinde Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Konuk ekipte 87'nci dakikada kaleci İsmet kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Karşıyaka, 4 haftalık galibiyet serisinin ardından 41 puana ulaşırken, konuk takım puanını 38'e çıkardı.

28'inci dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Konuk ekip savunmasının uzaklaştıramadığı topu Görkem ceza yayı üzerinden bekletmeden kaleye gönderdi, meşin yuvarlağı son anda Erol çizgiden çıkardı.

32'nci dakikada Mustafa Aşan'ın frikiği sonrası Esenler Erokspor ceza sahasında oluşan karambolde Fatih topu kafayla Hakan'a aktardı. Hakan'ın kafa şutunda Eray kafayla topu çizgiden çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

53'üncü dakikada konuk ekipten Eray, karşı karşıya pozisyonda kaleci Erdoğan'ı geçmek istedi. Erdoğan uzanarak topa sahip oldu.

62'nci dakikada Esenler Erokspor'dan Abdurrahman'ın yakın mesafeden şutunda Erdoğan bir kez daha gole izin vermedi.

63'üncü dakikada Karşıyaka kontratağında hızla rakip ceza sahasına giren Doğukan, sert vurdu, kaleci İsmet üzerine gelen topu uzaklaştırdı.

75'inci dakikada Erhan sağ çaprazdan vurdu, Erdoğan köşeye giden topu kornere çeldi.

87'nci dakikada Doğukan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza sahasını terk eden kaleci İsmet topu eliyle çelerek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 0-0 sona erdi.

- İzmir