Son Dakika Haberleri: Esenler erokspor: 0-1
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Esenler erokspor: 0-1

19 dakika önce

STAT: Vali İsmet Gürbüz CivelekHAKEMLER: Ayberk Demirbaş xx, Melih Kurtuluş xx, Çağrıcan Pazarcılıklı xxOFSPOR: Angeler xx- Alişan xx, Buğrahan xx, Arif xx, Ziya xx, Bülent xx, Kürşat Alparslan x (Dk.66 Furkan Şahin x), Barış x (Dk.46 Mustafa x), Talha xx, Hakan xx, Eren xx (Dk.

Esenler erokspor: 0-1, System.String[]

STAT: Vali İsmet Gürbüz Civelek

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş xx, Melih Kurtuluş xx, Çağrıcan Pazarcılıklı xx

OFSPOR: Angeler xx- Alişan xx, Buğrahan xx, Arif xx, Ziya xx, Bülent xx, Kürşat Alparslan x (Dk.66 Furkan Şahin x), Barış x (Dk.46 Mustafa x), Talha xx, Hakan xx, Eren xx (Dk.79 Adnan x)

ESENLER EROKSPOR: Özgün xxx- Sinan xxx, Berkay xxx, Erhan xxx, Gökcan xxx, Efe Can xxx, Alper xxx, Melih xxx, Abdurrahman xxx (Dk.90 Orhan), Şahin xxx (Dk.90 Mustafa Emin), Halil xxx (Dk.90 Eray)

GOL: Dk. 36 Abdurrahman (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: Hakan (Ofspor), Gökcan, Halil (Esenler Erokspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup 5'inci hafta mücadelesinde Ofspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.

Kürşat Alparslan, Esenler, Alişan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:41 Kaynak: DHA
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