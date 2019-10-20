Son Dakika Haberleri: Esenler Erokspor: 1-2
Son Dakika Spor Esenler Erokspor: 1-2

Esenler Erokspor: 1-2

18 dakika önce

STAT: İlçeHAKEMLER: Yiğit Peşin (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Azad İlhan (xx)ERBAASPOR: Taylan (xx), İsmail (xx) (Dk. 79 Ali x), Mehmet Tatlı (xx), Ömer (xx), Yağız (xx) (Dk. 85 Aykut ), Mehmet Demirözü (xx), Rıdvan (xx), Serkan (xx) (Dk.

Esenler Erokspor: 1-2, System.String[]

STAT: İlçe

HAKEMLER:   Yiğit Peşin (xx), Özgür Fatih Kalaycı (xx), Azad İlhan (xx)

ERBAASPOR: Taylan (xx), İsmail (xx) (Dk. 79 Ali x), Mehmet Tatlı (xx), Ömer (xx), Yağız (xx) (Dk. 85 Aykut ), Mehmet Demirözü (xx), Rıdvan (xx), Serkan (xx) (Dk. 74 Hasan x), Oğuzhan (xx), Hüseyin (xx), Mükail (xx)

ESENLER EROKSPOR:   Özgür (xx), Sinan (xx), Efe (xx), Abdurrahman (xx) (Dk 90+4 Orhan ), Alper (xx), Şahin (xx), Berkay (xx), Erhan (xx), Gökcan (xx), Melih (xx), Halil (xx) (Dk. 87 Eray x)

GOLLER:  Dk. 77 Alper, Dk. 90+4 Eray (Esenler Erokspor) – Dk. 88 Ali (Erbaaspor)

SARI KARTLAR: Ömer, Yağız, Hasan (Erbaaspor) – Erhan, Sinan, Efe (Esenler Erokspor)

TFF 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta Erbaaspor sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu.

77'nci dakikada gelişen Esenler Erokspor atağında Sinan'ın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Alper'in vuruşu ağlarla buluştu.: 0-1

88'inci dakikada ceza yayı çizgisinde serbest vuruş kazanan Erbaaspor'da serbest vuruşu kullanan Ali'nin şutu filelerle buluştu: 1-1

90+3'üncü dakikada gelişen Esenler Erokspor atağında ceza sahası içinde Efe'nin pasıyla buluşan Eray'ın sert şutu filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşma Esenler Erokspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


- Erbaatokat
Mehmet Tatlı, Özgür Fatih, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:50 Kaynak: DHA
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