Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. - Son Dakika

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.

6 saat önce

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu., System.String[]

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Sokağa düşen tahtalar ve kiremitler arabaların üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Fevzi Çakmak Mahallesi, Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
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