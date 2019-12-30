Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. - Son Dakika

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Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.
6 saat önce
Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:13 Kaynak: İHA
Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 6 katlı binanın çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Sokağa düşen tahtalar ve kiremitler arabaların üzerine düştü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL
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