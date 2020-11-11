Esenler Film Günleri başlıyor - Son Dakika

' Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Esenler Film Günleri, 18 Kasım'da başlıyor. İlki yapılan ve 'Türk Sineması'nda Kadın' temasıyla düzenlenen organizasyonun festivale dönüşmesi hedefleniyor. Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu kapsamında Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından 18-21 Kasım tarihleri arasında 'Türk Sineması'nda Kadın' temasıyla organize edilen Esenler Film Günleri'nin tanıtım toplantısı Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi'nde yapıldı. Bağımsız film galaları ve sanat sezonu boyunca yapılacak sinema etkinlikleri hakkında bilginin de verildiği toplantıya Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşçı, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, Esenler Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı ve sinema eleştirmeni Suat Köçer ile davetliler katıldı. '2 YILDIR HAZIRLANIYORUZ?Bağımsız film galalarını devam ettireceklerini söyleyen Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, 'Film günlerine 2 yıldır hazırlanıyoruz, belediye olarak sinemaya katkı sunmak istiyoruz. Dijital kültür özellikle pandemi sonrası gündem oldu. Kovid-19 salgını başlamadan önce bir kısım programları canlı yayına taşımıştık. Sürece diğer belediyelere göre daha hazırlıklı yakalandık. Ramazan Ayı'na denk geldi ve kültür, sanat sezonunu tamamen dijitale taşımıştık' dedi.3 İSME ONUR ÖDÜLÜ VERİLECEK Sinemaya desteklerinden dolayı etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden Esenler Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı ve sinema eleştirmeni Suat Köçer ise '3 önemli isme onur ödülü verilecek. Usta oyuncu Hikmet Körmükçü, senarist Safa Önal, üçüncü isim de Azerbaycan sinemasının çok önemli yönetmenlerinden Elçin Musaoğlu. Onur ödülleri 18 Kasım Çarşamba günü takdim edilecek. Azerbaycan'a verdiğimiz desteğin göstergesi olarak Elçin Musaoğlu'nu misafir edeceğiz' diye konuştu.ESENLER FİLM GÜNLERİ'NİN DETAYLARI Kadın filmlerinin ağırlıkta olduğu bir hafta olacağını söyleyen Köçer, 'Elçin hocanın en önemli filmi 'Nabat' etkinliğin birinci gününde gösterilecek. Savaş sonrasında bir kadının yalnızlığını ve psikolojik olarak savaşa direnişini anlatıyor. Aynı Gün Serkan Çağrı'nın bir konseri olacak. İkinci gün ise Elçin Musaoğlu'nun ustalık sınıfında söyleşisi olacak. Tecrübelerini sinemaseverlere ve sinemacılara aktaracak. Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Bağlılık Aslı' filminin gösterimi yapılacak. Üçüncü günde 'Türk Sineması'nda Kadın' temsilini iki sinemacı arkadaşımız Tuba Özden Deniz ve Vuslat Saraçoğlu konuşacak. Son dönemde yurt içinde ve yurt dışında en çok ödül alan filmlerinden biri 'Omar ve Biz' bir göç hikayesini anlatıyor. Türkiye'de yaşamaya karar veren 2 Suriyelinin hikayesini işliyor. Dördüncü günde de Atıf Yılmaz'ın 'Ah Güzel İstanbul' filminin gösterimi olacak? ifadelerini kullandı. OMAR VE BİZ'İN GALASI DA YAPILACAKKöçer, 'Esenler Belediyesi cesur bir kararla bağımsız filmlerin seyirciyle buluşması için bir misyon üstlendi. Seyirciye ulaşamamış sanat değeri yüksek filmlerden bir seçkiyi her ay birer film olmak üzere galasını yaparak seyirciyle buluşturacağız. Dilsiz ve Karınca filminin galasını yaparak seyirciyle buluşturmuştuk. Şimdi Omar ve Biz'in galasını yapacağız' dedi.Esenler Film Günleri'nin 2 farklı gününde Esenler Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 film de seçki halinde sunulacak. Etkinlik açılış ve kapanış konserleri ile kısa filmlere verilen ödüller sona erecek.

Tüm etkinlikler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak.

- İstanbul