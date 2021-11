Esenler Film Günleri'nde yine dopdolu bir program! - Son Dakika

Film Günleri'nin açılışı, oyuncu Kadir Çöpdemir'in sunumuyla, 11 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak. Gecede Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi ve sinema eleştirmeni Burçak Evren'e Onur Ödülleri takdim edilecek. Onur ödülü takdimleri sonrasında gecede Türk Sanat Müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses, geçmişten günümüze çok farklı formlarda bestelenmiş ve zamanımıza kadar değerinden hiçbir şey kaybetmeden hafızalarımıza kazınmış olan Hülya Koçyiğit'in oynadığı filmlerde dinlediğimiz şarkıları seslendirecek.

İKİNCİ YILIN TEMASI "GÖÇ"

Sinema yazarı Suat Köçer'in danışmanlığında gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl Kadın Filmleri Seçkisi'nin yer aldığı Esenler Film Günleri, ikinci yılında "Göç" temalı filmleri seyirciyle buluşturacak. "Göç Seçkisi"nde Karlis Lesinš'in Under The Upturneed Moon,Kaveh Mazaheri'nin Botox, Arash T. Riahi'nin Oskar&Lilli ve Mark Grentell'in Birleşme(The Merger) filmleri yer alıyor. Dünyanın farklı yerlerinde geçen filmler insanın dünya üzerindeki göç halini çeşitli tonlarda anlatıyor.

KOÇYİĞİT VE ERSHADİ ONURUNA FİLM GÖSTERİMLERİ

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ve İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi'nin Onur Ödülleri aldığı etkinlik kapsamında "Gelin" ve "Kirazın Tadı" filmlerinin gösterimi yapılacak. Hülya Koçyiğit'in Gelin Meryem'i canlandırdığı film, 1973 yılında Yozgat'tan İstanbul'a göç eden bir ailenin büyük kentte tutunma çabasını konu ediyor. Usta yönetmen Lütfi Akad'ın göç üçlemesinin ilk filmi olan Gelin, 11 Kasım Perşembe günü saat 15.00'da sinemaseverlerle buluşacak. Usta yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin Cannes'da Altın Palmiye kazanan Kirazın Tadı filminin başrolünde İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi yer alıyor. Kirazın Tadı intihar etmek için yola çıkan Bay Badii'nin yolculuğunu konu ediyor. Uluslararası festivallerden birçok ödülle dönen filmi, sinemaseverler ücretsiz olarak 12 Kasım Cuma günü saat 16.00'da izleyebilecek.

10. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE LÜTFİ AKAD ANILACAK

9 Kasım 2011'de yitirdiğimiz Türk sinemasının büyük ustası Lütfi Akad, 11 Kasım'da saat 17.00'da gerçekleştirilecek özel bir söyleşide anılacak. Gökçeçiçek ve Göç Üçlemesi olarak adlandırılan Gelin-Düğün-Diyet filmlerinde kendisiyle çalışma fırsatı bulan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, sinema yazarı ve tarihçisi Burçak Evren ile sinema yazarı Suat Köçer, söyleşide Lütfi Akad'ın sinemasını konuşacak. Ayrıca Sinema yazarı Suat Köçer, AA Kültür Sanat Editörü Bünyamin Yılmaz ve yazar, yönetmen Abdülhamit Güler, ölüm yıl dönümünde Çağrı ve Ömer Muhtar filmlerinin yönetmeni Mustafa Akkad'ı 12 Kasım saat 16.00'da konuşacaklar. Söyleşi sehirekranı.com adresinden canlı yayınlancak.

'USTASIZ USTA LÜTFİ AKAD' SERGİSİ

Lütfi Akad söyleşisinin ardından Burçak Evren'in kişisel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan 'Ustasız Usta Lütfi Akad' başlıklı serginin açılışı gerçekleştirilecek. Açılışını 11 Kasım Perşembe akşamı saat 19.30'da Hülya Koçyiğit, Burçak Evren ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun birlikte yapacağı sergi, Kasım ayı sonuna kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

YAKIN PLAN TÜRKİYE

Türk sinemasının yakın zamanlı filmlerini sinemaseverlerle buluşturmayı planlayan "Yakın Plan Türkiye" seçkisinde çeşitli filmler yer alıyor. Seçkide Sinan Sertel'in İçimdeki Kahraman, Erkan Tanhuşoğlu'nun Koridor, Erkan Yazıcı'nın Uzak Ülke ve Ahmet Toklu'nun Pota filmleri yer alıyor. "Bağımsız Film Galaları" ile salon şansı bulamayan fakat sanat değeri yüksek başarılı filmleri seyirciyle buluşturan Esenler Film Günleri'nde bu yıl uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Pota'nın galası gerçekleştirilecek. Sınıfsal farklılıkları basketbol üzerinden anlatan filmin galası, 13 Kasım Cuma günü saat 19.00'da film ekibinin katılımıyla gerçekleşecek.

"TAŞ PLAN SENFONİ" ORKESTRASIYLA KAPANIŞ

Festival tadında geçen dört günün sonunda kapanış töreni 14 Kasım Pazar günü saat 20.00'da gazeteci ve haber sunucusu Başak Şengül'ün sunuculuğunda gerçekleşecek. Gecede birbirinden değerli isimlerden oluşan jüri tarafından 2. Kısa Film Yarışması'nın sonuçları açıklanacak. 11 finalist arasından belirlenen birinci, ikinci ve üçüncüye ödülleri takdim edilecek. Yarışmada dereceye giren diğer filmler de unutulmayarak finale kalan 8 filme gösterim telifi takdim edilecek. Gecede repertuarında 1969-1989 yılları arasında çekilmiş 70 Yeşilçam filminden 100'ün üzerinde müzik bulunduran Taşplak Senfoni; Ah Nerede'den Çöpçüler Kralı'na, Çiçek Abbas'tan Hababam Sınıfı'na, Züğürt Ağa'dan Düttürü Dünya'ya en sevilen film müziklerini seslendireceği konserle sahne alacak.