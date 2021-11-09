Üye Girişi
Esenler Film Günleri'nde yine dopdolu bir program! - Son Dakika

Esenler Film Günleri'nde yine dopdolu bir program!

09.11.2021 15:48
Esenler Film Günleri'nde yine dopdolu bir program!

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Esenler Film Günleri'nin hazırlıkları sona erdi. Esenler Film Günleri, bu yıl da yoğun bir programı sanatseverlerin ilgisine sunacak.

Film Günleri'nin açılışı, oyuncu Kadir Çöpdemir'in sunumuyla, 11 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılacak. Gecede Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi ve sinema eleştirmeni Burçak Evren'e Onur Ödülleri takdim edilecek. Onur ödülü takdimleri sonrasında gecede Türk Sanat Müziğinin usta yorumcusu Melihat Gülses, geçmişten günümüze çok farklı formlarda bestelenmiş ve zamanımıza kadar değerinden hiçbir şey kaybetmeden hafızalarımıza kazınmış olan Hülya Koçyiğit'in oynadığı filmlerde dinlediğimiz şarkıları seslendirecek.

İKİNCİ YILIN TEMASI "GÖÇ"

Sinema yazarı Suat Köçer'in danışmanlığında gerçekleştirilen ve geçtiğimiz yıl Kadın Filmleri Seçkisi'nin yer aldığı Esenler Film Günleri, ikinci yılında "Göç" temalı filmleri seyirciyle buluşturacak. "Göç Seçkisi"nde Karlis Lesinš'in Under The Upturneed Moon,Kaveh Mazaheri'nin Botox, Arash T. Riahi'nin Oskar&Lilli ve Mark Grentell'in Birleşme(The Merger) filmleri yer alıyor. Dünyanın farklı yerlerinde geçen filmler insanın dünya üzerindeki göç halini çeşitli tonlarda anlatıyor.

KOÇYİĞİT VE ERSHADİ ONURUNA FİLM GÖSTERİMLERİ

Türk sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit ve İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi'nin Onur Ödülleri aldığı etkinlik kapsamında "Gelin" ve "Kirazın Tadı" filmlerinin gösterimi yapılacak. Hülya Koçyiğit'in Gelin Meryem'i canlandırdığı film, 1973 yılında Yozgat'tan İstanbul'a göç eden bir ailenin büyük kentte tutunma çabasını konu ediyor. Usta yönetmen Lütfi Akad'ın göç üçlemesinin ilk filmi olan Gelin, 11 Kasım Perşembe günü saat 15.00'da sinemaseverlerle buluşacak. Usta yönetmen Abbas Kiyarüstemi'nin Cannes'da Altın Palmiye kazanan Kirazın Tadı filminin başrolünde İranlı usta oyuncu Homayoun Ershadi yer alıyor. Kirazın Tadı intihar etmek için yola çıkan Bay Badii'nin yolculuğunu konu ediyor. Uluslararası festivallerden birçok ödülle dönen filmi, sinemaseverler ücretsiz olarak 12 Kasım Cuma günü saat 16.00'da izleyebilecek.

10. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE LÜTFİ AKAD ANILACAK

9 Kasım 2011'de yitirdiğimiz Türk sinemasının büyük ustası Lütfi Akad, 11 Kasım'da saat 17.00'da gerçekleştirilecek özel bir söyleşide anılacak. Gökçeçiçek ve Göç Üçlemesi olarak adlandırılan Gelin-Düğün-Diyet filmlerinde kendisiyle çalışma fırsatı bulan usta oyuncu Hülya Koçyiğit, sinema yazarı ve tarihçisi Burçak Evren ile sinema yazarı Suat Köçer, söyleşide Lütfi Akad'ın sinemasını konuşacak. Ayrıca Sinema yazarı Suat Köçer, AA Kültür Sanat Editörü Bünyamin Yılmaz ve yazar, yönetmen Abdülhamit Güler, ölüm yıl dönümünde Çağrı ve Ömer Muhtar filmlerinin yönetmeni Mustafa Akkad'ı 12 Kasım saat 16.00'da konuşacaklar. Söyleşi sehirekranı.com adresinden canlı yayınlancak.

'USTASIZ USTA LÜTFİ AKAD' SERGİSİ

Lütfi Akad söyleşisinin ardından Burçak Evren'in kişisel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan 'Ustasız Usta Lütfi Akad' başlıklı serginin açılışı gerçekleştirilecek. Açılışını 11 Kasım Perşembe akşamı saat 19.30'da Hülya Koçyiğit, Burçak Evren ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun birlikte yapacağı sergi, Kasım ayı sonuna kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

YAKIN PLAN TÜRKİYE

Türk sinemasının yakın zamanlı filmlerini sinemaseverlerle buluşturmayı planlayan "Yakın Plan Türkiye" seçkisinde çeşitli filmler yer alıyor. Seçkide Sinan Sertel'in İçimdeki Kahraman, Erkan Tanhuşoğlu'nun Koridor, Erkan Yazıcı'nın Uzak Ülke ve Ahmet Toklu'nun Pota filmleri yer alıyor. "Bağımsız Film Galaları" ile salon şansı bulamayan fakat sanat değeri yüksek başarılı filmleri seyirciyle buluşturan Esenler Film Günleri'nde bu yıl uluslararası festivallerden ödüllerle dönen Pota'nın galası gerçekleştirilecek. Sınıfsal farklılıkları basketbol üzerinden anlatan filmin galası, 13 Kasım Cuma günü saat 19.00'da film ekibinin katılımıyla gerçekleşecek.

"TAŞ PLAN SENFONİ" ORKESTRASIYLA KAPANIŞ

Festival tadında geçen dört günün sonunda kapanış töreni 14 Kasım Pazar günü saat 20.00'da gazeteci ve haber sunucusu Başak Şengül'ün sunuculuğunda gerçekleşecek. Gecede birbirinden değerli isimlerden oluşan jüri tarafından 2. Kısa Film Yarışması'nın sonuçları açıklanacak. 11 finalist arasından belirlenen birinci, ikinci ve üçüncüye ödülleri takdim edilecek. Yarışmada dereceye giren diğer filmler de unutulmayarak finale kalan 8 filme gösterim telifi takdim edilecek. Gecede repertuarında 1969-1989 yılları arasında çekilmiş 70 Yeşilçam filminden 100'ün üzerinde müzik bulunduran Taşplak Senfoni; Ah Nerede'den Çöpçüler Kralı'na, Çiçek Abbas'tan Hababam Sınıfı'na, Züğürt Ağa'dan Düttürü Dünya'ya en sevilen film müziklerini seslendireceği konserle sahne alacak.

Esenler Film Günleri'nde yine dopdolu bir program!

Lütfi Akad, Esenler, Kasım, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Esenler Film Günleri'nde yine dopdolu bir program! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur 16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası 15:56 Rütbesini FETÖ elebaşı taktı! Generalin cezası 14 yıl 2 ay hapis cezası Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu 15:45 Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı 15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu 14:57 Şenol Güneş en sonunda suskunluğunu bozdu Bodrum'da isyan ettiren görüntü! Acil toplanma alanı çöplüğe döndü 14:42 Bodrum'da isyan ettiren görüntü! Acil toplanma alanı çöplüğe döndü
Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi

Son Dakika Haberleri
16:10 Yasak Elma'nın yıldız ı Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi
16:07 Fatih Altaylı TOGG'la ilgili yazdı! Rakam doğruysa yerli otomobil birçok kişi için hayal olur
15:59 Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim
15:52 "Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç
15:44 Çalışır halde duran aracının içerisinde ölü bulundu
15:40 İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
15:27 Acun Ilıcalı, satın aldığı takımın stadından fotoğraf paylaştı
15:26 Valilik uyardı! Sıcaklık çarşamba gününden itibaren 8 derece düşecek
15:18 Masumlar Apartmanı, Yalancı, Sana Söz dizileri yeni bölüm fragmanları paylaşıldı
15:08 Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok
Yasak Elma'nın Yasak Elma'nın "Yıldız'ı" Eda Ece paylaştı: Kocam ve sevgilisi         
16:10
Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim Avukatı öldüren sanık: Savunma yapacak psikolojide değilim         
15:59
"Asgari ücret 4 bin lira olur mu?" sorusuna, Özkan: Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek bir sonuç         
15:52
İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı İçi yolcu dolu otobüs, çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı         
15:40
Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok Şehit yakınından Akşener'e yanıt: O adresle hiçbir ilgim yok         
15:09
Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var         
14:42
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi         
14:04
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!         
13:28
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı Twitch yayıncısı Amouranth'ın müstehcen NFT'si 125 bin dolara satıldı         
12:08
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılıyor! İşte elektrik faturalarına yansıyacak yeni miktar         
21:59
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 16:16:28. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler Film Günleri'nde yine dopdolu bir program! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement