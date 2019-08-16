Esenler "Güney Rezerv Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi

Esenler'de 17 Ağustos Depremi'nin 20. yılında "17 Ağustos ve Esenler'de Kentsel Dönüşüm Basın Toplantısı" gerçekleştirildi.

Esenler'de 17 Ağustos Depremi'nin 20. yılında "17 Ağustos ve Esenler'de Kentsel Dönüşüm Basın Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu "17 Ağustos, hepimizin yüreğinde olan çok büyük bir acıdır ama bu acıyı sadece konuşmaktan ziyade bunu bir daha yaşamamak için tedbirler almamız gerekir" dedi.



Esenler'de, 17 Ağustos Marmara depremin 20. yıl dönümünde depreme yönelik yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenlendi.



Esenler, Güney rezerv bölgesi kentsel dönüşüm proje alanında gerçekleşen basın toplantısında "Esenler ve Kentsel Dönüşüm" konulu sergi ile kentsel dönüşüm çalışmaları gösterildi. "Yıkıcı olmayan depremler güvenli konutlarla mümkün" sloganıyla, "17 Ağustos ve Esenler'de kentsel dönüşüm" konulu basın toplantısında Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 2023 kentsel dönüşüm hedeflerini örneklerle anlattı. Toplantıda ayrıca olası doğal afet ve kazalarda kullanılmak üzere ESKAT bünyesine dahil edilen ESKAT Afet ve Acil Durum Aracı tanıtıldı.



"ilk amacımız hayatları kurtarmak



Öncelikli amaçlarının hayat kurtarmak olduğunu vurgulayan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Gördüğünüz bu alan Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından bir tanesidir. Bu alan aynı zamanda Türkiye'nin rezerv alanıdır. Şu anda ilk uygulamaları görmekteyiz. Esenler'de yapacağımız dönüşüm için kullanacağımız konutlar bunlar. Bu projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte yürütüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız TOKİ'ye çok destek veriyor. Burada şunu özellikle ifade etmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm bir hayat kurtarma meselesidir. Bir otomobil alıyoruz ve 10-15 yıl sonra değiştiriyoruz. Tıpkı araçlar gibi binalarımızın da bir ömrü var ama biz bunu kabul etmek istemiyoruz. Hayatın bir hakikati var ki; binalarımız sınırlı bir ömüre sahip ve bu binaların yenilenmesi gerekiyor. İşte biz, bu imkana sahip olmayan vatandaşlarımıza bu evleri veriyoruz. Buradaki ilk amacımız hayatları kurtarmak, ikincisi ise ideal bir dönüşüm projesi gerçekleştirmek ve örnek bir şehir kurmaktır. Bu temel hedefler üzerinde yolumuza devam ediyoruz. Millet bahçelerimizden biri burada hizmete giriyor. Burası kültürel sosyal imkanları, donatısıyla ve diğer tüm olanaklarıyla yepyeni bir düzene sahip olacak. 17 Ağustos, hepimizin yüreğinde olan çok büyük bir acıdır ama bu acıyı sadece konuşmaktan ziyade bunu bir daha yaşamamak için tedbirler almamız gerekir" dedi.



"Her bakımdan donanımlı bir haldeyiz"



Olası doğal afet ve kazalarda kullanılmak üzere Esenler Belediyesi tarafından satın alınan ESKAT aracının burada bulunma sebebinin, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen deprem ile ilgili olduğunu anlatan ESKAT işletme Şefi Nihat Duman, "ESKAT, Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi olarak buradayız. Bu araçta uzatma kablosu ile birlikte 50 metre uzunluğunda canlı tespit cihazımız var. Bu şekilde nefes alan herkesin tespitini yapabiliyoruz. Ayrıca aracımızda kesme-ayırma cihazımız da var. 33 milimetre çapında bir demiri kesebiliriz. Ayrıca bir trafik kazası olması durumunda aracın herhangi bir yerindeki demiri de kesebiliyoruz. Her bakımdan donanımlı bir haldeyiz" ifadelerinde bulundu.



"Esenler Belediyesinin başlatmış olduğu bu çalışma olumlu bir hamle"



Esenler Belediyesinin başlatmış olduğu bu çalışma olumlu bir hamle olduğunu ifade eden Kentsel Dönüşüm Uzmanı mimar Nihat Şen, "1999'da meydana gelen Marmara Depreminden bu yana baktığımızda Türkiye'de bugün 20-21 milyon civarında yapı stokumuz mevcut. Yapılan araştırmalar, 7 milyon yapının çok acil bir şekilde yenilenmesi gerektiğini gösteriyor. Burası bir rezerv alanı, bilindiği gibi boş bir alan. Burası için sadece Maliye Bakanlığından izin alınıyor. Diğer kurumlardan izin alınmadan çalışma yapılabiliyor. Burada da belediye, kentsel dönüşüm alanındaki mülk sahiplerine geçici veya daimi konut vermek için inşaat alanları oluşturmuş durumdadır. Esenler Belediyesinin başlatmış olduğu bu çalışmanın bu anlamda oldukça olumlu bir hamle olduğunu söyleyebiliriz" dedi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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