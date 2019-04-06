Son Dakika Haberleri: Esenler Halkı "Mangal" İçin Sandık Başına Gidiyor

Esenler Halkı "Mangal" İçin Sandık Başına Gidiyor

8 dakika önce

Esenler halkı "Mangal" için sandık başına gidiyor Millet Bahçesi'ndeki mangal uygulamasının akıbetini halk oylaması belirleyecekİSTANBUL - Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmaması kararı için halk sandığa gitti.

Esenler halkı "Mangal" için sandık başına gidiyor
Millet Bahçesi'ndeki mangal uygulamasının akıbetini halk oylaması belirleyecek

İSTANBUL - Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmaması kararı için halk sandığa gitti. Millet Bahçesi girişine konulan sandıkta oyunu kullanan vatandaşlar, mangal uygulamasının devam edip etmemesini belirleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, havaların ısınması ile birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle hafta sonları sadece Esenler değil, çevre ilçelerden de gelen vatandaşlarla tıklım tıklım dolan 15 Temmuz Millet Bahçesi'ne gösterilen ilgi, ilginç bir sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Millet Bahçesi'nin ziyaretçilerinden bazıları burada mangal yapılmasına karşı çıkarken bazıları da şu anda devam eden mangal yapma uygulamasının devam etmesini istiyor.
Millet Bahçesi'nin girişine sandık konuldu
Mangal konusunda belediyeye gelen talepleri değerlendiren Esenler Belediyesi de mangal uygulamasının devam edip etmemesi yönünde alınacak kararı halkın vermesini istedi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin girişine konulan bir sandıkla vatandaşın fikri soruluyor. Ziyaretçiler iki hafta boyunca kullanacakları oylarla 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde mangal yapılıp yapılmamasına karar verecek. 18 yaşından büyük her bir ziyaretçi, 6,7, 13 ve 14 Nisan 2019 tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında kimlik ibrazı ile bir defa oy kullanabiliyor.
Ailesiyle birlikte millet Bahçesi'ne gelen ve sandığa 'evet' oyunu atan Züleyha Baki, "Yakın yerlerde mangal yapıp çocuklarla eğlenebileceğimiz bir yer olmadığı ve uzaklara da gidemediğimiz için evet oyu kullandım. Ama açık alanlarla yapılması hoş değil. Mangal için yapılan özel yerlerde yapılırsa güzel olur" dedi.
"Hayır" oyu kullanan Selahattin Toyra da dumandan etkilendiğini ifade ederek, "Hayır dememdeki amaç, çevreyi çok kirletiyor. Dumandan rahatsız oluyoruz. Hayır diyorum ve burada mangalın yapılmasını istemiyorum" dedi.
10 bin kişinin oy kullanmasının beklendiği halk oylamasının sonucu 16 Nisan 2019 tarihinde halka açık şekilde yapılacak olan sayımla belirlenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:34 Kaynak: İHA

Millet Bahçeleri, Esenler, Genel
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