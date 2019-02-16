Esenler'in Tarihi İmar Sorunu Çözüldü

TOKİ tarafından yapılacak ilk konutların ihalesi 25 Şubat'ta yapılıyor.

Esenler'in tarihi imar sorunu kökünden çözülüyor. Plan lejantında yeşil alan, eğitim alanı, spor alanı, belediye tesis alanı, kültür merkezi alanı, otopark alanı, dini tesis alanı gibi sosyal donatılarda kaldığı için imara kapalı bulunan ve yaklaşık 1.5 milyon metrekareyi kapsayan ilçenin kangren olmuş tarihi sorunun çözümü için yürütülen çalışmalar nihayet meyvesini vermeye başladı.

ATIŞALANI'NA TAŞINACAKLAR

Esenler'in yoğunluklu olarak yaklaşık 30 bölgesinde bulunan ve ilçede 16.500 ailenin hak sahibi olduğu yapı ömrünü tamamlamış riskli konutlar, Atışalanı'nda askeriyeden Esenler Belediyesi'ne devredilen ve "Rezerv Yapı Alanı" ilan edilen bölgeye taşınacak. Konutlar TOKİ tarafından yapılacak. Konutlar, yatay mimarinin en güzel örneklerinden birisi olarak inşa edilecek ve 6 katı geçemeyecek.

İLK İHALE 25 ŞUBAT'TA

Metris Kışlası Güney Proje Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin birinci etabının birinci bölgesinde 531 konut yapılacak. Konutların ihalesi, TOKİ tarafından 25 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Mart ayı içinde de inşaatlara başlanması planlanıyor. Konutların, inşaat ruhsatlarının alındığı tarihten başlamak üzere 14 ay içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor.

YÜZDE 72'Sİ DONATI ALANI

Yeni konutların yapılacağı bölgenin yaklaşık 72'si donatı (yeşil, Eğitim, sosyo kültürel tesis, resmi tesis, dini tesis, rekreasyon, spor, yol vb.) alanı, yüzde 28'i de konut alanı olarak ayrıldı. Konutlar, içerisinde, çocuk oyun, mesire, yürüyüş ve spor, bisiklet yolu, hobi bahçeleri, gül bahçeleri, botanik parkları, mescid, gölet, restoran, kır kahvesi vb. aktivite alanları bulunan ve İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden birisi olan 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin hemenyanında bulunuyor.

SPOR VADİSİ DE VAR

Arazide 33 bin metrekarelik Spor Vadisi de yapılacak. Spor Vadisi'nde uluslararası standartlara uygun iki adet futbol sahası ile birlikte; Sporcu Sağlık Merkezi, Fitness Salonu, Spa Alanı, Soyunma Odaları, Konferans Salonu, Spor Müzesi, Sporcu ve Teknik Ekip Yatakhanesi, Eğlenme ve Dinlenme Alanları, otopark yer alacak.

TALİH KUŞU KONDU

Evleri sosyal donatı alanlarında kaldığı için yıllardır herhangi bir imar işlemi yapamayan vatandaşların yıllardır yaşadığı mağduriyeti çok iyi bildiğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Normal şartlarda böyle alanlarda kalan binalar ilgili kurumlar tarafından kamulaştırılarak o arsada planına uygun hizmet üretilir. Ancak bu genellikle vatandaş lehine bir durum değildir. Ben yıllardır bu durumda olan kardeşlerimizin problemini çözmek için uğraştım ve onlara hep (Sakın binanızı satmayın, yeriniz çok kıymetli, biraz sabredin) tavsiyesinde bulundum. Ve bugün onlara talih kuşu kondu . Yıllardır mücadelesini verdiğim askeri alan tapularının belediyemize tahsis edilmesi ile 'çözülemez' denilen bu sorunu da kökünden çözdük. Bu alanlarda kalan vatandaşlarımızı askeri arazide yapacağımız konutlara taşıyacağız. Buralara taşınan vatandaşlarımız hiçbir hak kaybına uğramadan daha sağlam, daha güvenli, daha modern ve konforlu evlerine kavuşacaklar" dedi.

1.5 MİLYON M2 YER AÇILACAK

Yeni evlerine taşınan vatandaşların boşalttığı imara kapalı alandaki evlerin yerlerinin kesinlikle imara açılmayacağını söyleyen Göksu, "Plan lejantında ne görünüyorsa öyle kalacak. Okul alanındaysa okul yapılacak. Yeşil alanda ise çocuk parkı yapılacak. Otopark alanı görünüyorsa otopark yapılacak. Kültür merkezi, spor alanı gibi yerlere de kültür merkezleri, spor alanları yapılacak. Böyleliklemevcut mahalle ve sokaklarımızda da 1.5 milyon metrekare bir alan açılacak ve büyük bir ferahlama yaşanacak" şeklinde konuştu.