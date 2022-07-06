Esenler Kaymakamlığı: İddialar gerçek dışıdır

ESENLER Kaymakamlığı sosyal medyada yer alan çocuğa tecavüz iddialarının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'ilçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır.Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur" denildi.