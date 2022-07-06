Esenler Kaymakamlığı'ndan "ilçede çocuğa tecavüz" iddialarına yalanlama - Son Dakika
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Esenler Kaymakamlığı'ndan "ilçede çocuğa tecavüz" iddialarına yalanlama

06.07.2022 11:08
Esenler Kaymakamlığı'ndan "ilçede çocuğa tecavüz" iddialarına yalanlama

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddialar yalanlanarak, ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edildi.

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, ilçede yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği yönündeki iddialar yalanlanarak, ilçede böyle bir olayın yaşanmadığı ifade edildi.

Esenler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'İlçemizde yabancı uyruklu şahıslar tarafından bir çocuğa tecavüz edildiği' yönündeki iddialar gerçek dışıdır, ilçemizde bu şekilde bir olay yaşanmamıştır. Kamu düzeni ve güvenliğini bozmayı hedefleyen bu ve benzeri paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyunun takdirine saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler Kaymakamlığı'ndan 'ilçede çocuğa tecavüz' iddialarına yalanlama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler Kaymakamlığı'ndan "ilçede çocuğa tecavüz" iddialarına yalanlama - Son Dakika
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