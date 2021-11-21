Esenler Kayseri Mantı Festivali'nde 20 bin kişiye mantı dağıtıldı - Son Dakika

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Esenler Kayseri Mantı Festivali'nde 20 bin kişiye mantı dağıtıldı.

Esenler Belediyesi ile Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) iş birliği ile Dörtyol Meydan'ında gerçekleştirilen Esenler Kayseri Mantı Festivali'ne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde 5 ton Kayseri mantısı katılımcılara ikram edilirken, binlerce kişinin mantı yiyebilmek için oluşturduğu kuyruk renkli görüntülere sahne oldu. Mantı ikramının ardından Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Orhan Hakalmaz verdiği konserle festivale katılanlara coşkulu dakikalar yaşattı.

'KÖTÜLERE KARŞI DİMDİK AYAKTA DURACAĞIZ'

Etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 'Kayseri ticaret şehridir. Ticaret ve Kayseri birbirine yakışıyor. Ben de dahil Kayserili çocukların zamanı babalarının dükkanında geçerdi. El arabasıyla meyve satmaya başladım. Hem okudum hem de çalışmaya devam ettim. Kayseri aynı zamanda alimler şehridir. Selçuklular zamanında tam 16 tane medrese varmış. Günümüzde de hayırlar şehri sıfatı var. Hemşehrilerimiz hayır işlerinde bir biriyle yarışıyorlar. Eğer iyi niyetle çalışırsanız işleriniz rast gider. Biz bunun bereketini senelerdir yaşıyoruz. Beraber olmanın rahmetini birlikte yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz iyi ve kötü günde hep yanımızda oldular. Biz gece gündüz demeden çalışacağız. Kötülere karşı da dimdik ayakta duracağız. ABD, Fransa, PKK, FETÖ bir an önce Cumhurbaşkanımızın gitmesini bekliyorlar. Çünkü Cumhurbaşkanımız bu ülkenin dirliğini istiyor. Bu ülkede oynanmak istenen oyuna izin vermiyor. Biz bu ülkeyi kalkındırmak istiyoruz. Bunu yapacak akıl, güç ve kadro biz de var. Bizi mantı festivalinde bir araya getiren herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Festivalde Başkan Göksu da beraberindekilerle birlikte manti pişirdi. Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 'Bugün Kayseri Federasyonu'yla birlikte manti festivali yapıyoruz. Manti Anadolu'nun birçok kentinin özel bir yemeğidir. Ama Kayseri mantisi dediğimizde daha farklı bir anlamı olan emeğin ve gayretin çok önemli, anlamlı olduğu bir yemeği hep beraber biliyoruz. Kayserililer kendi emeklerini ortaya koyacak ve hiçbir zorluktan kaçınmayacak önemli bir lezzeti emekleriyle birleştirmişler. Çünkü manti açmak çok kolay değil. Parça parça küçük küçük açıp içini dolduracaksınız. Belki de üç kişilik bir aile için saatlerce emek ortaya koyacaksınız. Bu da şunu gösteriyor ki Kayserili her bir kardeşim yediği içtiği her şeyi alin teriyle kazanarak yer ve içer. Kendi sofrasını bereketlendirir' seklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Özhaseki'ye Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Başkanı Muhammet Ali Temel tarafından bir plaket takdim edildi.