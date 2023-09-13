Metroda kadınların fotoğraflarını çeken adamı dövdüler - Son Dakika

Metroda kadınların fotoğraflarını çeken adamı dövdüler

Son Güncelleme: 13.09.2023 12:49

Dün öğle saatlerinde Kirazlı-Yenikapı seferini yapan metronun içerisinde, bir yolcunun kadınların fotoğrafını çektiği iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın ardından diğer yolcular tarafından dövülen şüpheli, Esenler İstasyonu'nda indirildi. Olay, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler'de metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yolcu, diğer yolcular tarafından dövüldü. Şüpheli şahıs cep telefonuna bakılmasına izin vermezken o anlar başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

TARTIŞIP DÖVDÜLER

Dün öğle saatlerinde Kirazlı - Yenikapı seferini yapan metroda yolculuk yapan bir kişi, metro içerisinde bulunan kadınların fotoğrafını çekti. Bu durumu fark eden bazı yolcular şüpheliyle tartıştıktan sonra dövmeye başladı.

TELEFONUNA BAKILMASINA İZİN VERMEDİ

Yolcular, şüphelinin cep telefonunu alarak çektiklerini görmek istese de başarılı olamadı. Şüpheli, Esenler İstasyonu'nda yumruklanarak indirildi. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı

Kaynak: DHA

Esenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metroda kadınların fotoğraflarını çeken adamı dövdüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metroda kadınların fotoğraflarını çeken adamı dövdüler - Son Dakika
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