Metroda kadınların fotoğraflarını çeken adamı dövdüler

İstanbul Esenler'de metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yolcu, diğer yolcular tarafından dövüldü. Şüpheli şahıs cep telefonuna bakılmasına izin vermezken o anlar başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

TARTIŞIP DÖVDÜLER

Dün öğle saatlerinde Kirazlı - Yenikapı seferini yapan metroda yolculuk yapan bir kişi, metro içerisinde bulunan kadınların fotoğrafını çekti. Bu durumu fark eden bazı yolcular şüpheliyle tartıştıktan sonra dövmeye başladı.

TELEFONUNA BAKILMASINA İZİN VERMEDİ

Yolcular, şüphelinin cep telefonunu alarak çektiklerini görmek istese de başarılı olamadı. Şüpheli, Esenler İstasyonu'nda yumruklanarak indirildi. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı