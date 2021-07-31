ESENLER MEYDANI'NDA AŞI KUYRUĞU - Son Dakika

ESENLER'de Koronavirüs ile mücadele kapsamında meydanda oluşturulan 'Covid - 19 Aşısı Uygulama Noktası'na gelenler aşılarını oldu.

Esenler İlçe Sağlık Müdürlüğü, Dörtyol Meydanı, Esenler Kaymakamlığı önü ve Giyimkent Yönetim Binasında aşı uygulama noktaları kurdu. Özellikle Dörtyol Meydanı'nda büyük ilgi gören aşı uygulama noktasına gelen 18 yaş üstündeki aşı hakkı olanlar, ad, soyadı ve TC kimlik numaralarını yazarak birkaç dakika içerisinde aşılarını yaptırmaktan memnun olduklarını söyledi.