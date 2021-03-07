ESENLER MEYDANI'NDAKİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ - Son Dakika

ESENLER MEYDANI'NDAKİ İŞ YERLERİ DENETLENDİ
07.03.2021 16:19
Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan iş yerleri polis ekipleri tarafından denetlendi.
Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan iş yerleri polis ekipleri tarafından denetlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimde iş yerlerinin salgın kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polis ekipleri tarafından Esenler'de denetim yapıldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan denetimin adresi Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan iş yerleri oldu. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerine girerek maske kontrolü yaptı, vergi levhası bilgilerini il salgın merkezinin sistemine girdi. Polis ekipleri ayrıca iş yerlerinin müşteri alıp almadığı kontrolü de yaptı.
- İstanbul
Son Dakika Süper Toto Süper Lig'in 29. haftasında Ankaragücü, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 yendi Güzel oyuncu Ayşegül Çınar'ın arabasında uyuşturucu bulundu: Eski erkek arkadaşım tuzak kurdu Eski eşi tarafından sokak ortasında tekme-tokat dövülen kadın: Asla dışarı çıkmasın Vedat Muriqi'nin performansı karşısında Lazio taraftarları ikiye bölündü Fenerbahçe, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiğine ilişkin iddiaları yalanladı Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntının ne olduğu bilinmiyor Fuhşa zorlandığını iddia ederek eşini öldüren Çilem Doğan yıllar sonra konuştu: Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi olacaktım