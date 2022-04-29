Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim - Son Dakika
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Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim

29.04.2022 15:40

Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim Esenler Otogarı çıkışında otobüsler tek tek durdurulup denetim yapıldı.

Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim

İSTANBUL - Esenler Otogarı çıkışında otobüsler tek tek durdurulup denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan otobüs şoförlerine 800 TL ile bin TL arası para cezası kesildi. Denetim dron ile havadan görüntülendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkış noktasında (Esenler Otogarı) 14: 00-16: 00 saatleri arasında şehirlerarası otobüsler tek tek denetlendi. Denetim yapan polisler otobüs sürücülerine ve yolculara broşür eşliğinde uyarılarda bulundu. Ramazan Bayramı tatili yoğunluğundan dolayı yapılan denetimde takoğraf kontrolü, lastik kontrolü, emniyet kemeri denetimi, sürücü ve araçlara ait belgelere bakıldı. Kurallara uymayan sürücülere 800 yüz TL ile bin TL arası para cezası yazıldı. Ayrıca şoförün günlük 9 saat kullanımı ile sınırlı olan 24 saat uygulaması ise dikkat edilen kuralların başında geldi.

Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenler Otogarı'nda yolcu otobüslerine sıkı denetim - Son Dakika
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