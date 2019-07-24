Son Dakika Haberleri: Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri mahkeme kararıyla durduruldu
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Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri mahkeme kararıyla durduruldu

30 dakika önce

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Esenler Otogarı otopark alanlarının İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ'ye (İSPARK) devri, İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından durduruldu

Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri mahkeme kararıyla durduruldu, System.String[]
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Esenler Otogarı otopark alanlarının İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret AŞ'ye (İSPARK) devri, İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi tarafından durduruldu.

İBB Meclisi'nin 11 Temmuz'daki oturumunda otogarın otopark bölümlerinin İSPARK'a devredilmesi, oy birliğiyle kabul edilmişti.
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Bayrampaşa, İstanbul, Esenler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:07 
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