"Esenler Öykü Günleri"nde "Bizim Öykümüz" başlıklı oturum düzenlendi - Son Dakika

"Esenler Öykü Günleri"nde "Bizim Öykümüz" başlıklı oturum düzenlendi

25.12.2020 10:19

Esenler Belediyesince vefatının 100. yılına özel olarak Ömer Seyfettin anısına "Esenler Öykü Günleri" düzenlendi.

Esenler Belediyesince vefatının 100. yılına özel olarak Ömer Seyfettin anısına "Esenler Öykü Günleri" düzenlendi.

Etkinlik, pandemi tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak "www.sehirekrani.com" ve "Şehir Ekranı" Youtube kanalından canlı yayınlandı.

Moderatörlüğünü şair ve yazar Özcan Ünlü'nün yaptığı "Bizim Öykümüz" başlıklı oturumda, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Doç. Dr. Turgay Anar konuşmacı olarak yer aldı.

Çoruk, öykü ve hikaye tartışmasının faydalı bir tartışma olduğunu belirterek, "Hikaye tahkiye etmekten gelir, romanda da bu esastır. Hikaye ve roman bir olayı anlatan metinlerdir. Dolayısıyla hikayeyi romandan ve tahkiyeden ayırmak üzere kısa metinlere öykü demek biraz anlamlı gözüküyor. Bugün kadim hikayenin başladığı noktadan biraz uzaklaşılmıştır." dedi.

Çoruk, hikaye ile öykü arasındaki en esaslı farkın hikayenin olay ve zaman merkezli olmaktan çıkarak farklı bir form kazanması olduğunu vurgulayarak, öykü adlandırmasını faydalı bulduğunu söyledi.

"Ömer Seyfettin'e kadar herkese hitap edecek orta seviyede bir dilimiz yoktu"

Türk edebiyatında modern hikaye örneklerinin tanzimat döneminde görülmeye başladığını belirten Çoruk, şunları kaydetti:

"Hikayenin kahramanı romanda kendisine yer bulamamış insanlardır. Mahalle bekçisi, seyyar satıcı, ufak bir memurdur çoğu zaman. Bizim modern hikayemiz küçük insanın büyük hayatları ve hayalleri etrafında ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım günümüzde de devam etmektedir. Ömer Seyfettin'e gelene kadar herkese hitap edecek orta seviyede bir dilimiz yoktu. Herkesin anlayacağı düzeyde çok başarılı metinler inşa etmiştir. Ömer Seyfettin gibi Refik Halit Karay da bir dil ve gözlem başarısına sahiptir."

Modern hikaye ve öyküye geçişte Sait Faik Abasıyanık, Yusuf Atılgan, Sabahattin Ali, Rasim Özdenören ve Mustafa Kutlu'nun da aralarında olduğu çok önemli yazarların rolü olduğuna vurgu yapan Çoruk, Türk öykücülüğünün edebiyat dergilerinde gelişmeye devam ettiğinin altını çizdi.

"Ben hikayeyi meydan savaşına benzetiyorum"

Doç. Dr. Turgay Anar ise hikayenin kadim, derli toplu, sınırları belli bir form olduğunu ifade ederek, "Özellikle 1950 sonrasında hikaye ve öykü olarak iki farklı form ortaya çıkmıştır. Öykü isimlendirmesini Nurullah Ataç ve onun ekolü destekleyenler tercih etti. 'Öykümüzün hikayesi mi, hikayemizin öyküsü mü?' gibi bir soru sorarsak eğer insanların formları muhafaza etme durumlarını dikkate almamız gerekir." diye konuştu.

Anar, eski hikaye formunun modern anlatı ve tekniklerle ortaya çıkardığı form olarak öykünün daha modern bir yazı biçimi olduğunu vurgulayarak, 1950 öncesi ve sonrasında Türk edebiyatında yazma biçimlerinde büyük değişimlerin olduğunu da dile getirdi.

Ömer Seyfettin'in Türk edebiyatının hikaye ırmağında vazgeçilmez bir konumda olduğuna işaret eden Anar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ömer Seyfettin'in yaşadığı tarih Osmanlı'nın hazin zamanlarını kuşattığı için o hazinliği bize bir dil vererek dönemin aktüel insanlarına aşılamıştır. Sıradan gerçeklikler hikayede çok daha kolay anlatılır. Form olarak kısa bir türdür ve vurucudur. Ben hikayeyi meydan savaşına benzetiyorum. Bunun için ciddi bir birikiminiz olması lazım. O meydan savaşına çıkmaya herkes cesaret edemez."

Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte ayrıca, programı takip eden izleyicilere Ömer Seyfettin'in Seçme Hikayeler eseri de hediye edildi.

Ali Şükrü Çoruk, Ömer Seyfettin, Youtube, Esenler, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Esenler Öykü Günleri'nde 'Bizim Öykümüz' başlıklı oturum düzenlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Survivor 2021'in yayın günü belli oldu MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Enginyurt'tan Erdoğan itirafı: Onu kıskanıyorum Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı
Galatasaray, Fatih Terim'siz 25 maçta 31 puan kaybetti Galatasaray, Fatih Terim'siz 25 maçta 31 puan kaybetti         
10:16
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum         
09:49
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada         
09:31
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada         
07:24
Fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı         
00:56
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 10:31:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Esenler Öykü Günleri"nde "Bizim Öykümüz" başlıklı oturum düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei