Esenler Spor Şehri Oluyor

Genç Yetenek Esenler projesi ile de ilçedeki tüm gençler, yetenekleri doğrultusunda hayal ettikleri spor branşlarında eğitimler alacaklar.

Esenler Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarına yeni halkalar ekliyor. Projeleri hazırlanan ve toplam 284 bin metrekare alanda kurulacak Spor Külliyesi ve Spor Vadisi'nin hizmete girmesiyle birlikte sporun kalbi Esenler'de atacak. Çocuk parkları ve sosyal tesisleri ile tüm sporseverlere hitap edecek bu alanlar, 7'den 77'ye spor yapmak ve eğlenceli vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlara hizmet edecek. Spor Külliyesi ve Spor Vadisi 15 adet futbol sahası, bir stadyum, Esenler Spor Merkezi, spor ve fitness salonu, kamp eğitim merkezi, spor lisesi, otel,yurt, sporcu sağlık merkezi,spor müzesi başta olmak üzere geniş bir yelpazede sporseverlere hizmet verecek.

YETENEKLER KEŞFEDİLECEK

Genç bir nüfusa sahip Esenler'deki tüm gençlerimizin yetenek ve kapasitelerini ortaya çıkarmak için Genç Yetenek Esenler Projesini hayata geçiriyoruz. Proje ile; sportif yetenek taraması yapılacak ilçedeki tüm gençler, sonuçlar doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilecek ve onların başarıları için belediye tarafından her türlü destek verilecek.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun hem Spor Külliyesi ve Spor Vadisi, hem de Genç Yetenek Esenler Projesi ile ilgili yapacağı kahvaltılı basın toplantısında kuruluşunuzu temsilen bir arkadaşımızı da aramızda görmekten mutluluk duyarız. İlginizi ümit eder, iyi çalışmalar dileriz.