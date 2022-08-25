İSTANBUL-ESENLER'DE TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA(2) - Son Dakika
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İSTANBUL-ESENLER'DE TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA(2)

25.08.2022 05:20
İSTANBUL-ESENLER'DE TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA(2)

ESENLER, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu.

ESENLER, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, kontrolden çıkarak yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Ağaca çarparak tanınmaz hale gelen otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazadan sonra otomobilden düşen ve yemekte çekilen fotoğraf dikkat çekti.

Kaza, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 31 ADU 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Esenler ayrımına gelmeden yoldan çıkarak ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

OTOMOBİLDE SIKIŞANLARI İTFAİYE ÇIKARDI

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekiplerinin kontrolünden sonra otomobilden fırlayan 2 kişinin olay yerinde öldüğü belirlendi. Zamanla yarışan itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışanları bulundukları yerden güçlükle çıkardı. Otomobildeki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, bu kişilerden 3'ü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YEMEKTE ÇEKİLEN DİKKAT ÇEKTİKaza sırasında bariyerlere çarptıktan sonra savrularak ağaca çarpan otomobil tanınmaz hale geldi. Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Fotoğrafta otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları görüldü. Polis ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

- İstanbul
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İSTANBUL-ESENLER'DE TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA; ÖLÜ VE YARALILAR VAR(1) İSTANBUL-ESENLER'DE TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA; ÖLÜ VE YARALILAR VAR(1) Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ESENLER'DE TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA(2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ESENLER'DE TEM BAĞLANTI YOLU'NDA KAZA(2) - Son Dakika
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