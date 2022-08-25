Esenler'de yaşanan korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden 5 arkadaştan geriye son fotoğrafları kaldı - Son Dakika
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Esenler'de yaşanan korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden 5 arkadaştan geriye son fotoğrafları kaldı

25.08.2022 12:07

Esenler, TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde bulunan otomobil, yan yoldaki ağaçlık alana uçtu. Yaşanan korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazadan geriye ise arkadaşların yemekte çekildiği son fotoğraf kaldı.

TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu.

5 arkadaşın can verdiği korkunç kazada, otomobilden düşen fotoğraf yürek yaktı

5 ARKADAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.

5 arkadaşın can verdiği korkunç kazada, otomobilden düşen fotoğraf yürek yaktı

GERİDE SON FOTOĞRAFLARI KALDI

Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise yürek yaktı. Kazadan geriye, otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları son fotoğrafı kaldı.

5 arkadaşın can verdiği korkunç kazada, otomobilden düşen fotoğraf yürek yaktı
5 arkadaşın can verdiği korkunç kazada, otomobilden düşen fotoğraf yürek yaktı
5 arkadaşın can verdiği korkunç kazada, otomobilden düşen fotoğraf yürek yaktı
YORUMLAR
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İstanbul'da yan yola uçan araç ağaca ok gibi saplandı: 5 kişi can verdi İstanbul'da yan yola uçan araç ağaca ok gibi saplandı: 5 kişi can verdi Kavşağı dönmemek için ters yöne giren araçlar kazaya davetiye çıkardı Kavşağı dönmemek için ters yöne giren araçlar kazaya davetiye çıkardı
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenler'de yaşanan korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden 5 arkadaştan geriye son fotoğrafları kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenler'de yaşanan korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden 5 arkadaştan geriye son fotoğrafları kaldı - Son Dakika
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