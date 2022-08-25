TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu.
Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik, Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı.
Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise yürek yaktı. Kazadan geriye, otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları son fotoğrafı kaldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Esenler'de yaşanan korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden 5 arkadaştan geriye son fotoğrafları kaldı - Son Dakika