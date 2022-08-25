Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise yürek yaktı. Kazadan geriye, otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları son fotoğrafı kaldı.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Esenler'de yaşanan korkunç trafik kazasında hayatını kaybeden 5 arkadaştan geriye son fotoğrafları kaldı - Son Dakika

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