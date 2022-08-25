TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.45 sıralarında meydana gelen kazada araç Esenler ayrımına gelmeden ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilde bulunan Erdinç Demirbaş, Onur Kızıltaş, Ömer Çelik , Ali Alkan ve Ercüment Demirbaş hayatını kaybederken, Samet Ilgaz ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde otomobilden düşen fotoğraf ise dikkat çekti. Kazadan geriye otomobilde bulunan arkadaşların yemekte bir arada oldukları fotoğraf son fotoğrafı kaldı.

Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 5 ARKADAŞIN ÖLMEDEN ÖNCE BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ SON FOTOĞRAF - Son Dakika

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