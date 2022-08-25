Esenler'de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenler'de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı

25.08.2022 08:58
Esenler'de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı

Esenler TEM bağlantı yolundan Edirne istikametine giden otomobil, bariyerleri aşarak yan yola uçtu.

Esenler TEM bağlantı yolundan Edirne istikametine giden otomobil, bariyerleri aşarak yan yola uçtu. Ağaca çarparak duran araçta 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Esenler TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 0-3 TEM bağlantı yolu üzerinde seyir halinde olan 31 ADU 875 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle 2 kişi camdan uçarak yola savruldu. 4 kişi ise otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yaralıların ilk müdahalesi olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Dehşete düşüren kazada itfaiye ekipleri araçta sıkışan dört kişiyi çıkartma çalışmalarını sürdürürken, sağlık ekipleri otomobilden dışarıya uçan iki kişiye müdahale etti. Sağlık görevlileri otomobilden uçarak yola savrulan bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, diğer kazazede ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucunda araçta sıkışan 4 kişiyi otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı 3 kişi olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, araçta sıkışan son vatandaşın da çıkarıldıktan sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Kan donduran kazada 2 kişi olay yerinde 3 kişi ise hastanede hayatını kaybetti

Yaşanan talihsiz kazada, Erdinç D., Ercüment D., Onur K., Ömer Ç., Ali A. olmak üzere toplamda 5 kişi hayatını kaybederken Samet I.'nin İse hastanede yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kaza yerinde hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri de uzun süre bölgede çalışma yaptı. Kaza nedeniyle trafik ekipleri otoyolda trafiğin kontrollü olarak ilerlemesine müsaade etti. Bu nedenle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Emniyetin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

(Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan/İHA)

YORUMLAR
500
İstanbul'da yan yola uçan araç ağaca ok gibi saplandı: 5 kişi can verdi İstanbul'da yan yola uçan araç ağaca ok gibi saplandı: 5 kişi can verdi AMCA ALKAN: ORTAOKULU VE LİSEYİ BERABER OKUMUŞLARDI AMCA ALKAN: ORTAOKULU VE LİSEYİ BERABER OKUMUŞLARDI 5 ARKADAŞIN ÖLMEDEN ÖNCE BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ SON FOTOĞRAF 5 ARKADAŞIN ÖLMEDEN ÖNCE BİRLİKTE ÇEKİLDİKLERİ SON FOTOĞRAF
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Esenler, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
15:34 Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı hakkında bomba gelişme
15:22 Gülşen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:33 İstanbul sağanak yağışa teslim oldu! Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri böyle kurtardı
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
14:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken emekli başkomiser: Kardeşi benim kadar benzemiyor! Kılıçdaroğlu'na benzemekten gurur duyuyorum
13:59 İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 16:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler'de kan donduran kaza: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement