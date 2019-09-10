Esenler ve ümraniye'de okul önlerinde denetim
1 saat önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okulların açılması ile birlikte okul önlerindeki uygulamalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:24 Kaynak: DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı ekipler okulların açılması ile birlikte okul önlerindeki uygulamalarına devam ediyor.
Esenler'de bulunan İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ümraniye Madenler Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi önünde gerçekleştirilen uygulamalara Narkotik ekipleri, Mobil Okul Timler (MOT), Trafik ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri katıldı. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken sürücülerin kimlik sorguları yapıldı. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem yapıldı, araçları trafikten men edildi.
Aramalarda narkotik madde arama köpeği Şans da görev aldı.
- İstanbul
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