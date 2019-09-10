Son Dakika Haberleri: Esenler ve ümraniye'de okul önlerinde denetim (esenler)
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Esenler ve ümraniye'de okul önlerinde denetim (esenler)

1 saat önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okulların açılması ile birlikte okul önlerindeki uygulamalarına devam ediyor.

Esenler ve ümraniye'de okul önlerinde denetim (esenler), System.String[]
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler okulların açılması ile birlikte okul önlerindeki uygulamalarına devam ediyor.


Esenler'de bulunan İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ümraniye Madenler Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi önünde gerçekleştirilen uygulamalara Narkotik ekipleri, Mobil Okul Timler (MOT), Trafik ekipleri, Çocuk Şube Müdürlüğü  ve Asayiş ekipleri katıldı. Uygulamada durdurulan araçlar didik didik aranırken sürücülerin kimlik sorguları yapıldı. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem yapıldı, araçları trafikten men edildi.


Aramalarda narkotik madde arama köpeği Şans da görev aldı.


- İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Esenler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:27 Kaynak: DHA
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