Esenlerde kargo minibüsü devrildi, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika

Esenlerde kargo minibüsü devrildi, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

İstanbul Esenler'de sürücünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, önce kaldırıma çarptı ardından yola devrildi.

Esenlerde kargo minibüsü devrildi, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı, System.String[]

İstanbul Esenler'de sürücünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, önce kaldırıma çarptı ardından yola devrildi. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, İstoç yolu Mahmutbey sapağında saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut A. hakimiyetindeki 34 GIR 38 plakalı kargo minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak yan yattı. Minibüsün sürücüsü Mahmut A. kazadan ufak sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Mahmut A.'yı sağlık kontrolünden geçirirken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Takla atan aracın sürücüsü Mahmut A., "Tam göbeği dönerken yolu ıslatmışlar. Yol ıslak, zemin kaygan. Bir anda arabanın arka tekerlekleri kayınca ben de frene bastım. Frene basınca araç hız kazandı. Ön tekerlek yan kaldırıma çarptı. Sonra da araç takla attı. Kolumda ufak tefek çizikler var. Üst cam açıktı. Üst camdan çıktım" dedi.

(İHA)

Mahmutbey, İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenlerde kargo minibüsü devrildi, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika
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