ESENLERDE YABANCI UYRUKLU 2 GRUP ARASINDA KAVGA 2 YARALI - Son Dakika

ESENLER'de yabancı uyruklu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. 2 kişinin yaralandığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenler Çinçindere Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yabancı uyruklu 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kavgada 2 kişi bıçaklanarak, yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.