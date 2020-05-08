Esenlerde yolun ve istinat duvarının çökme anına ilişkin yeni görüntüler - Son Dakika

Esenler'de bir yolun kayması ve inşaatın temelindeki istinat duvarının çökme anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.



Esenler, Kemer Mahallesi'nde 945. Sokak'taki yolda dün gece saatlerinde kaymalar yaşanmış ve sokak içerisindeki bir inşaatın temelindeki istinat duvarı çökmüştü. Sokağa gelen ekipler çevrede bulunan binaları boşaltarak önlem alıp, sokak içerisinde inceleme başlatmıştı. Dün gece yaşanan yol kayması ve istinat duvarının çökmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, olayı fark eden bir kişinin evinden çekime başladığı ve tam o sırada çökmenin yaşandığı görülüyor. - İSTANBUL