Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı - Son Dakika

Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı

- Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı -Polis ve bekçi adayları çalışmalarına başladı Esenler Belediyesi'nin öncülüğünde gençleri ilgili üniversitelerin kondisyon sınavlarına hazırlamak amacıyla hayata geçirilen "Genç Yetenek BESYO Akademisi" faaliyete geçti.

- Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı

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-Polis ve bekçi adayları çalışmalarına başladı

İSTANBUL - Esenler Belediyesi'nin öncülüğünde gençleri ilgili üniversitelerin kondisyon sınavlarına hazırlamak amacıyla hayata geçirilen "Genç Yetenek BESYO Akademisi" faaliyete geçti. Polis ve bekçi olmanın hayalini kuran gençler, çalışmalarına Covid-19 tedbirleri gözetiminde başladı.

Esenler Belediyesi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Öncü Spor ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği "Genç Yetenek" projesi kapsamında, gençleri ilgili üniversitelerin kondisyon sınavlarına hazırlamak amacıyla "Genç Yetenek BESYO Akademisi" faaliyete geçti. Antrenör, beden eğitimi öğretmeni, spor yöneticisi olmak isteyen gençler ve Milli Savunma Üniversitesi, Bekçilik veya Polis Akademilerinin fiziki sınavlarına hazırlananlara özel eğitimlerin verileceği akademiye başvurular başladı. Gençlerin, alanda kurulan denge parkurunda ve milli atletlerin yarışlarında kullanılan hız fotosel ölçüm cihazıyla performansları değerlendirilecek. En hızlı olanın kazanacağı yarışlarda kıyasıya mücadele edecek gençler, kas gücüne dayalı parkurlarda da dereceye girmeye çalışacaklar.

Çalışmaların yapıldığı salonda bir yandan da Covid-19 tedbirleri uygulanıyor. Bu kapsamda özel eğitimlerin verileceği solana girişlerde öncelikli olarak katılımcıların ateşleri ölçülerek, salon dezenfekte ediliyor. Her seanstan sonra temizlenen salonlarda gençlerin, alanda kurulan denge parkurunda ve milli atletlerin yarışlarında kullanılan ölçüm cihazıyla performansları değerlendiriliyor. Akademide alanında uzman 8 eğitmen ve spor hocaları yaklaşık 120 öğrenciye eğitimler veriyor. Eğitimler akademide öğrencilere ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca kontenjan sınırı bulunan akademiye kayıt yaptırmak isteyen adaylar için son gün 10 Temmuz 2020 olarak açıklandı

"Derslerin bir seansında 25 öğrenci olacak şekilde yapıyoruz"

Pandemi dolayısı ile öğrencilerin hijyenine dikkat ettiklerini söyleyen Esenler Genç Yetenek Koordinatörü Adem Karapınar, "Proje kapsamında Esenler ilçesindeki yetenekli öğrencilerimizi keşfediyoruz. Bu bağlamda yine biz beden eğitimi ve spor meslek yüksekokullarına, Milli Savunma Üniversitesi sınavalrına ve bekçilik sınavlarının fiziki yeterlilik sınavlarına öğrencilerimizi ücretsiz olarak hazırlıyoruz. Bu işin piyasadaki değeri yaklaşık 2 bin ile 5 bin TL arasında değişiyor. Fakat biz bu kursumuzu öğrencilerimizin tamamına ücretsiz olarak veriyoruz. Salona giren her öğrencinin öncelikle ateşi ölçülüyor ardından el dezenfektanı veriyoruz. Çocuklarımızın sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde en fazla bir seansta 25 öğrenci olacak şekilde derslerimizi yapıyoruz. Seanslar arasında mutlaka salonumuz temizleniyor. Öğrenci kabullerimiz devam ediyor. Başvuruda bulunanların Esenler ilçesinde ikamet etmesi ve 18-25 yaş aralığında olması gerekiyor. Biz bu çocuklarımıza aynı zamanda malzeme desteği de sağlıyoruz. Gideceği sınavlarda ulaşım, konaklama ve yoldaki yiyecek içeceğe kadar her şeylerini karşılayacağız" şeklinde konuştu.

"Her parkuru 10 kere deniyoruz"

Polis olmak istediği için eğitimlere katıldığını söyleyen Hüseyin Gazdever, "Polis Meslek Yüksekokulu için buraya başvurdum. Burada antrenmanlarımı yapıp başvuracağım. Isınma hareketleri yapıyoruz. Polis parkurlarını bize gösteriyorlar. Her parkuru 10 kere deniyoruz" dedi.

"Kondisyon kazanmak için katıldım"

Eğitim duyurularını metro afişinde gördüğünü söyleyen Berat Gür, "Böyle bir eğitimin olduğunu metroda afişte gördüm. Polislik düşünüyordum o yüzden kondisyon kazanmak için katıldım. Burada bizi polislik parkurlarına hazırlıyorlar. Sınava girmeden önce bir deneyimimiz oluyor. Daha kısa sürede daha verimli çalışıyoruz" diye konuştu.

Esenler, Genç, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 14:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenlerli gençler için BESYO Akademi başladı - Son Dakika
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