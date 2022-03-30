Esenlerli gençlerin yeni rotası Trabzon oldu - Son Dakika
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Esenlerli gençlerin yeni rotası Trabzon oldu

30.03.2022 22:04
Esenlerli gençlerin yeni rotası Trabzon oldu

Edirne, Bursa ve Konya gezilerinin ardından Esenlerli gençler "Rota Oluşturuldu" projesi kapsamında uçakla Trabzon'a gitti.

Gençler, Trabzon'a giderek şehri yakından tanıdılar.

Oyuncu Onur Dilber'in eşliğinde şehir merkezinin yanı sıra Trabzonspor Stadyumu, Atatürk Köşkü'nu ve Maçka'yı gezen gençler, Trabzon'un güzelliklerine tanık oldular. Hamsiköy'de meşhur sütlaç ikramının ardından son bulan gezide gençlerin memnuniyeti yüzlerinden okundu. Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli noktalarına gezi programı düzenlemeye devam edecek.

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Mustafa Kemal Atatürk, Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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