Üye Girişi
Esenlerli kadınlara boğaz turu - Son Dakika

Esenlerli kadınlara boğaz turu

20.08.2021 09:17
Esenlerli kadınlara boğaz turu, System.String[]

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, hem boğaz turu attı hem de doyasıya eğlendi.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya gelen kadınlar, hem boğaz turu attı hem de doyasıya eğlendi.

Esenler Belediyesi yaz aylarının bitimine az bir süre kala kadınların bir araya geldiği bir etkinliğe imza attı. Belediye tarafından anneler için ücretsiz boğaz turu düzenlendi. Eminönü İskelesi'nde buluşan kadınlar, okulların açılmasına az bir zaman kala stres attı. Korona virüs salgını dolayısıyla evlere kapanan kadın ve çocuklar, boğazın keyfini doyasıya çıkarırken, çay ve simit eşliğinde boğazı gezdi. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında fotoğraf çekmeyi ihmal etmeyen kadınlar tarihi mekanları uzman rehberlerden dinleme fırsatı yakaladı.

"Çok güzel ve çok eğlendik"

Çok eğlendiğini anlatan Aynur Sayhan, "Kızım görevli onunla beraber geldim. Belediyeden Allah razı olsun. Daha önce boğaz turu yapmıştım ama belediyenin organizasyonuna ilk defa katılıyorum. Çok güzel ve çok eğlendik. Beşiktaş'tan başladık. Köprüye kadar geldik. Her tarafı gördük. Dolmabahçe Sarayı'nı Beşiktaş'ı her yeri gördük ve anlatıyorlar gezerken de" şeklinde konuştu.

"Esenler Belediyesi hanımları çok düşünüyor"

Pandemiden dolayı çok sıkıldıklarını ve boğaz turunun çok iyi geldiğini söyleyen Nazlı Gedik, "Daha önce vapur turuna gelmiştim. Ama baya zaman oldu. Arkadaşımla 2 gün öncesinden başvurduk. Her defasında vapur turu yaptığımda çok heyecanlanıyorum. Özellikle tarihi yerleri görmek beni çok heyecanlandırıyor. İşlerden fırsat bulup gelmek çok güzel. Pandemi de eve kapandık ve çok bunaldık. 1,5 senedir evde boğulduk. Esenler Belediyesi hanımları çok düşünüyor. Sürekli böyle programlar yapıyor. Katılmaya çalışıyorum. Bizim içinde değişiklik oluyor. Hava almış oluyoruz" dedi.

"Hem görüyoruz hem de bilgi sahibi oluyoruz"

Hem gördüğünü hem de bilgi sahibi olduğunu belirten Büşra Teke, "İlk defa bu tura katılıyorum. Kendimiz de normal de geziyoruz ama görsel olarak daha çok görüyoruz. Bir yandan dinleyip bilgilendirme amaçlı bir yandan da baktığımız zaman kültür açısından ufkumuz da açılıyor. Hem görüyoruz hem de bilgi sahibi oluyoruz. Esenler Belediyesi'nin sitesini takip ediyoruz. Bir de katılan arkadaşlarımızın sayesinde bizde katılmış olduk. Sürekli evdeyiz ve dışarı çıkmıyoruz. Bizim içinde değişiklik oldu. Açık hava olması güzel. Kapalı alan olsaydı belki tercih etmezdik" ifadelerinde bulundu.

Yaz boyunca her Perşembe günü gerçekleşecek etkinliğe Esenler Belediyesi web sitesi üzerinde bulunan form doldurularak başvuru yapılabiliyor. - İSTANBUL

Esenlerli kadınlara boğaz turu
Esenlerli kadınlara boğaz turu
Esenlerli kadınlara boğaz turu
Esenlerli kadınlara boğaz turu
Esenlerli kadınlara boğaz turu
Esenlerli kadınlara boğaz turu
Esenlerli kadınlara boğaz turu
Esenlerli kadınlara boğaz turu

İstanbul Boğazı, Koronavirüs, Eminönü, Esenler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenlerli kadınlara boğaz turu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı 09:00 Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Taliban'ın 08:47 Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'a teklif gitti 08:07 Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'a teklif gitti
Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu 07:28 Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı 00:11 Şarkıcı Yıldız Tilbe aşı konusunda görüş beyan etti, takipçilerinden tepki yağdı O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu 23:24 O nasıl gol Muhammed! Fenerbahçe'nin genç yıldızı, Helsinki maçında attığı golle gündemin zirvesine oturdu
İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir 21:28 İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak 21:03 Son Dakika: 6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak

Son Dakika Haberleri
08:59 Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı
08:51 Oğluyla kavga eden kadının cansız bedeni, sabaha karşı kapının önünde bulundu
08:47 Taliban'ın "Genel af" sözü havada kaldı! Polis şefini otomatik silahlarla infaz ettiler
08:23 Taliban'a karşı Afgan halkının umudu, babasının izinden yürüyen 'Pencşir Aslanı' oldu
08:06 Camdaki Kız dizisindeki Hayri karakteri için Cihangir Ceyhan'a teklif gitti
08:05 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilimizin özellikle altı çizildi
07:27 Taliban, milyarlarca dolar değerindeki ABD askeri teçhizatlarına el koydu
07:16 Taliban, NATO ve ABD ile çalışanları yakalamak için aileleri üzerinden tehditler savuruyor
07:14 Tarkan'ın mutlu aile pozunda dikkat çeken not detayı: İnsanlığın çivisi çıktı, sevgiye sarılma zamanı
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
Ali Koç, konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara kızdı: Susar mısın? Ali Koç, konuşması esnasında 'Sörloth' diye bağıran taraftara kızdı: Susar mısın?         
09:11
Oğluyla kavga eden kadının cansız bedeni, sabaha karşı kapının önünde bulundu Oğluyla kavga eden kadının cansız bedeni, sabaha karşı kapının önünde bulundu         
08:51
Taliban'a karşı Afgan halkının umudu, babasının izinden yürüyen 'Pencşir Aslanı' oldu Taliban'a karşı Afgan halkının umudu, babasının izinden yürüyen 'Pencşir Aslanı' oldu         
08:24
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilimizin özellikle altı çizildi Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İki ilimizin özellikle altı çizildi         
08:06
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çoğunluğu kaymakam 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti Resmi Gazete'de yayımlandı! Çoğunluğu kaymakam 624 mülki idare amirinin görev yeri değişti         
05:42
Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu         
23:46
Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri         
22:04
Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok         
21:23
Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı         
18:14
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı         
16:11
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi         
15:34
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpatıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 09:22:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenlerli kadınlara boğaz turu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement