Esenlik Geleneksel Hediye Çekilişi 18 Ocak'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenlik Geleneksel Hediye Çekilişi 18 Ocak'ta - Son Dakika

Esenlik Geleneksel Hediye Çekilişi 18 Ocak'ta

6 saat önce

Esenlik Süper Marketlerin düzenlediği geleneksel hediye kampanyasında 3 adet otomobil ve 144 hediye, çekilişle sahiplerini bulacak.

Esenlik Geleneksel Hediye Çekilişi 18 Ocak'ta, System.String[]

Esenlik Süper Marketlerin düzenlediği geleneksel hediye kampanyasında 3 adet otomobil ve 144 hediye, çekilişle sahiplerini bulacak. Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, tüm vatandaşların çekilişe davetli olduğunu söyledi.


Esenlik Süper Marketler tarafından düzenlenen geleneksel hediye kampanyasında birçok hediye sahibini buluyor. 18 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan çekiliş ile 3 adet otomobil ve 144 hediye dağıtılacak.


3 Ekim'de başlayan kampanyanın 31 Aralık'ta bittiğini ifade eden Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, "Esenlik olarak, kaliteli ve uygun fiyatlar ile hemşehrilerimize hizmet etmenin her daim haklı gururunu yaşıyoruz. Güvenmekte Haklısınız sloganı ile yola çıkan Esenlik 'Bir gün değil her gün indirim' sözünü kendine şiar edinmiş, büyüyüyerek yoluna hız kesmeden devam etmektedir. Bu Büyümenin baş mimarı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan olmak üzere, bizlerden desteğini esirgemeyen ve her zaman Esenlik Süper Marketlerden alışveriş yapan kıymetli Malatyalı hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Hemşehrilerimizin göstermiş olduğu yoğun ilgi ve teveccüh sayesinde yüksek bir katılım sağlanmıştır. Düzenlenecek olan program dahilinde İnşallah kampanyamızın son etabını Noter huzurunda, hemşehrilerimizin katılımı ile gerçekleştireceğiz." ifadelerine yer verdi.


Yaptıkları çalışmaların tamamında müşterilerinin memnuniyetinin göz önünde tutulduğunu söyleyen Ünlü, 'Kampanyalarımızın tamamı müşteri odaklı olmuştur ve olmaya devam edecektir. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizi 18 Ocak Cumartesi günü saat 10.00'da Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu'na davet ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Esenlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:22 Kaynak: İHA
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