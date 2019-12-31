Esenlik Genel Müdürü Ünlü'den yeni yıl kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenlik Genel Müdürü Ünlü'den yeni yıl kutlaması - Son Dakika

Esenlik Genel Müdürü Ünlü'den yeni yıl kutlaması

6 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, yeni yılı yayımladığı mesajla kutladı.

Esenlik Genel Müdürü Ünlü'den yeni yıl kutlaması, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, yeni yılı yayımladığı mesajla kutladı.


Genel Müdür Ünlü, yeni yıl mesajında, "2020 yılının ilimize, ülkemize ve tüm insanlık alemine huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Bilindiği üzere, 31 Mart Yerel seçimlerinde hemşehrilerimizin teveccühü ile Türkiye Genelinde rekor bir oy oranıyla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen ve büyük bir başarıya imza atan Selahattin Gürkan Başkanımız, göreve geldikten hemen sonra bizleri de siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmek için görevlendirdi" ifadelerini kullandı.


Başkan Selahattin Gürkan, destekleri nedeniyle teşekkür eden Ünlü, "Bu vesile ile Malatyalı hemşehrilerimizin, şehrimize birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımın yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının ülkemize, şehrimize ve tüm insanlığa; barış, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum" ifadelerini yer verdi. - MALATYA

Malatya, Esenlik, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2020'ye ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu
Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Trabzonspor, Badou Ndiaye transferini bitirdi!

Son Dakika Haberleri
21:47 Ortaköy'de yılbaşı kutlamaları - Son Dakika
21:44 Irak'taki Hizbullah Tugayları: "ABD Büyükelçilik personelini güvenli şekilde çıkarabiliriz" - Son Dakika
21:43 GALATA KULESİ'NDE NOEL BABA KOSTÜMÜ GİYEN KİŞİ VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ - Son Dakika
21:42 Beşiktaş'ta yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
21:41 ORTAKÖY'DE YILBAŞI KUTLAMALARI - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:48:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenlik Genel Müdürü Ünlü'den yeni yıl kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]