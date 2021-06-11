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Esenlik Genel Müdürü Ünlü: "Malatya'nın yükselen değeri Esenlik" - Son Dakika

Esenlik Genel Müdürü Ünlü: "Malatya'nın yükselen değeri Esenlik"

11.06.2021 18:07
Esenlik Genel Müdürü Ünlü:

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süpermarketler'in halkın olduğunu ifade eden Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, "Esenlik marketleri kişilerin değil Malatyalıların öz marketidir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süpermarketler'in halkın olduğunu ifade eden Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, "Esenlik marketleri kişilerin değil Malatyalıların öz marketidir. Kişiler gelip geçicidir, kurumlar kalıcıdır. Bütün Malatyalı hemşerilerimizden bu değere sahip çıkmalarını istiyoruz" dedi.

Esenlik Anonim Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, Pandemi süreci, sosyal yardımlar, büyüme hedefleri ve kırsal kalkınma konuları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Malatya'da 25 yıl resmi görevde bulunduktan sonra Başkan Selahattin Gürkan'ın daveti ile Esenlik'in başına geçtiğini ifade eden, "Göreve geldiğimden beri Malatyalıların öz markası olan Esenlik marketlerinin Malatya'da hizmet etmesi için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve sahipleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde Esenlik

Pandemi sürecinde Esenlik olarak tüm tedbirleri alarak hakka en iyi şekilde hizmet ettiklerini de ifade eden Ünlü, Malatya'da 2020 yılında yaşanan Sivrice merkezlik deprem sonrası da zor bir süreçten geçtiklerini kaydetti. Pandemi dönemimde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle online alışverişe geçtiklerini ve Whatsapp Sipariş hattı ile de müşterilere ulaştıklarını ifade eden Ünlü, "Ayrıca daha önce çalışmasını yapmış olduğumuz sanal market mağazamızı da faaliyete geçirdik. Malatyalıların ne kadar siparişi varsa kapıya kadar teslim ettik. Buradan da bize çok olumlu dönüşler yapıldı. Sanal marketimizde siparişlerimiz hala devam ediyor ve büyük bir ilgi görüyor. Pandemi bu sürecin başlangıcı oldu ancak bu süreç gelişen teknolojiyle beraber ihtiyaç haline geldi. Bunu her geçen gün geliştirmeye devam ediyoruz. Sanal markette ortalama günlük 150-200 arası sipariş alıyoruz ve hepsini aynı gün teslim ediyoruz. Pandemi döneminde insanların mağdur olmaması için elimizden gelen bütün imkanları kullandık" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine de gıda yardımında bulunduklarını ve Esenlik Şirketi olarak üzerlerine düşün görevi yerine getirdiklerini dile getiren Genel Müdür Ünlü, Malatyalıların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

39 Esenlik Süpermarket ile hizmet veriliyor

Şuanda aktif olarak 39 süper market şubelerinin bulunduğunu ifade eden Ata Ünlü, son olarak yeni şubelerini ise geçtiğimiz hafta Çilesiz Mahallesi'nde faaliyete açtıklarını belirtti. Göreve geldiklerinden itibaren toplam 5 yeni şubeyi kazandırdıklarını da ifade eden Ünlü, "Şu anda 39 şube ile hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şirket olarak kontrollü büyümeden yana olduğunu ifade eden Ünlü, "Market açmak için açmıyoruz, ince eleyip sık dokuyoruz. İhtiyaç olan noktalara iyi çalışacağına inandığımız marketlerimizi açıyoruz. Vilayetin arkasında bulunan eski Battalgazi Belediyesinin yeri depremden dolayı ağır hasar görüp yıkıldı. Esenlik olarak oranın inşaatını biz üstlendik, biz yapıyoruz. Burayı bitirdikten sonra zemin katına 500 metrekare büyüklüğünde yeni bir market açmayı planlıyoruz. İnşallah yakın zamanda inşaatımız biter ve marketimiz faaliyete geçer" ifadelerine yer verdi.

Esenlik olarak sanal marketlere de her geçen gün ilgi ve alakanın arttığını dile getiren Ünlü, "Bununla ilgilenen özel bir ekibimiz var. Günlük 150 -200 arası sipariş alıyoruz. Saat 2'den önce alınan bütün siparişler aynı gün içerisinde müşterilerimize teslim ediliyor. Sanal marketimizde bir şubemizin yapmış olduğu günlük cirodan daha fazla ciro yapıyoruz. Biz bu sistemden memnunuz ve daha da büyütmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kurum olarak çalışanların Malatya'dan istihdam edilmesi noktasında özen gösterdiklerini de kaydeden Ünlü, "Şu anda yaklaşık 630 çalışan personelimiz var. Marketlerin büyüklüğüne göre 8-15 arası personelimiz mevcut" dedi. Yeni market şubesi açarken en büyük kriterlerinin o bölgede ihtiyaç olması olduğunu da aktaran Ünlü, "İhtiyaç yoksa market açmak için açmıyoruz. Açtığımız marketlerin zarar etmemesi gerekiyor. Zarar edeceğine inanıyorsak açmamızın da bir anlamı yok. İhtiyaç varsa karda çok önemli değil, zarar etmediğimiz müddetçe biz açarız. Market açarken metrekare, yoğunluk, zarar ve kar durumu kriterimizdir. Bunları arkadaşlarımızla değerlendirip, olumlu gördüğümüz noktalara yeni marketlerimizi açarız. İlçelerimize de şube açmak için çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"Başkanımız bizi buraya layık gördüğü sürece biz görevimizin başındayız"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın en büyük özelliğinin sosyal entegrasyon projesi olduğunu anlatan Ünlü, "Bütün Malatya'yı kucaklayan bir yapısı var. Kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan bütün Malatyalılara sahip çıkıyor. Siyasi ayrım gözetmeksizin bütün Malatya'yı kucaklayan ve herkese kucak açan bir yapısı var. Selahattin Başkanın en büyük özelliklerinden biri de milletin malına sahip çıkıyor olmasıdır. Milletin malını kendi malından daha değerli buluyor ve sahip çıkıyor. Bize en büyük talimatı emanete ve milletin malına sahip çıkmamız oldu. Biz de bu noktada çok büyük hassasiyet gösterip, Malatyalılara layık olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kırsal kalkınmaya destek

Kırsal kalkınmaya destek verdiklerini de dile getiren Esenlik Genel Müdürü Ünlü, "Benim asıl mesleğim ziraat yüksek mühendisliği olduğu için köylünün halinden çok iyi anlarım. Dolayısıyla köylünün üretmiş olduğu kolay elde edilemiyor. Pazarlama ve satış olmayınca emeklerin hepsi boşa gidiyor. Bizde burada bunu bildiğimiz için, kırsal kalkınmaya destek vermeye devam ediyoruz. Zaten marketlerimizde tarım ürünlerimiz mevcut. İlçelerimizde yetişen ürünleri çiftçilerimizden satıp alıp, marketlerimizde taze ve uygun fiyata vatandaşlarımıza sunuyoruz" dedi.

Sıkıntılı bir süreçten çok iyi bir noktaya geldiklerini ve Esenlik'in eski ihtişamlı ve prestijli günlerine geri döndüğünü de belirten Ünlü, "Müşteri ve yapmış olduğumuz satışlar bize bunu gösteriyor. Müşterilerimiz çok mutlu ve memnun olduklarını bize her fırsatta dile getiriyorlar. Ürün tedarikinde hiç bir eksiğimiz ve kusurumuz bulunmuyor. Marketlerimizde vatandaşlarımız istedikleri her şeyi rahatlıkla bulabilirler. Malatya'da fiyatlarımızdan dolayı denge olarak çok iyi bir konuma geldik. Malatya'da fiyatları Esenlik belirliyor. Açıkladığımız her fiyattan sonra diğer marketler fiyat açıklıyor. Bu da bizi takip ettiklerinin göstergesidir. Fiyatları bizden önce kimse açıklamıyor. Malatya'da Esenlik marketi çıkardığımız anda hiç bir fiyat bu seviyede kalmaz. Malatyalı hiç bir ürünü bu fiyatlardan alamaz. Bundan dolayı ben Malatyalı hemşerilerime diyorum ki bize sahip çıkın, bizim yaşamamız lazım, devam etmemiz lazım ve daha güçlü olmamız lazım. Malatyalılar bize bu desteği veriyor. Biz de vatandaşlarımızdan aldığımız güçle ve Başkanımızın bize olan maddi, manevi destekleriyle daha iyi noktalara ekibimizle birlikte geleceğimizi düşünüyorum. Esenlik marketleri kişilerin değil Malatyalıların öz marketi. Kişiler gelip geçicidir, kurumlar kalıcıdır. Biz de görev yaptığımız sürece iyi bir hizmet vermek istiyoruz. Esenlik Malatyalıların öz kaynağıdır ve bütün Malatyalı hemşerilerimizden bu değere sahip çıkmalarını istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Esenlik Genel Müdürü Ünlü: Malatya'nın yükselen değeri Esenlik
Esenlik Genel Müdürü Ünlü: Malatya'nın yükselen değeri Esenlik

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esenlik Genel Müdürü Ünlü: 'Malatya'nın yükselen değeri Esenlik' - Son Dakika Ekonomi


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