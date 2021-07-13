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Esenlik kimya sektöründen çıkıyor - Son Dakika

Esenlik kimya sektöründen çıkıyor

13.07.2021 18:22
Esenlik kimya sektöründen çıkıyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Anonim Şirketi bünyesinde kurulan Kimya Fabrikası satışa çıkarıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Anonim Şirketi bünyesinde kurulan Kimya Fabrikası satışa çıkarıldı. Deterjan üretiminden çıkmayı kararlaştırdıklarını belirten Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, "Süper marketlerdeki temizlik ürünlerinin satışı beklediğimiz ve umduğumuz seviyede olmayınca Kimya Fabrikamızı satma kararı aldık" dedi.

Esenlik Şirketi bünyesinde 2013 yılında Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete başlayan Kimya Fabrikası'nda üretilen sıvı ve toz deterjan, kozmetik, asit-baz grubu deterjan ile endüstriyel grup ürünleri Esenlik Süper Marketler başta olmak üzere iç piyasada tüketicinin hizmetine sunuldu.

Ancak gelinen süreçte fabrikanın satılması yönünde karar alan Esenlik Şirketi Genel Müdürü Ata Ünlü, göreve geldikleri günden itibaren kimya fabrikasını daha verimli çalıştırabilmenin yollarını denediklerini belirterek "Fakat kimya ürünlerinin yüzde yüze yakını dışa bağımlı olduğundan bütün bu gayretlerimize rağmen buradaki üretim maliyetlerimiz, dışarda alınan ürünlerin çok daha üstünde kaldı. Böyle olunca şirket olarak bir değerlendirme yapmak zorundaydık" dedi.

Esenlik olarak ürettikleri kimyasal ürünlerin uluslararası firmalarda satılan ürünlere göre piyasada daha yüksek maliyetli olmasından dolayı ve çok daha altında fiyatla piyasa da ürün satışının olması nedeniyle bu kararı aldıklarını, kaydeden Ünlü, "İlla kendim üreteceğim diye maliyet analizi yapmadan bölgeye ve Malatya halkına bir katkısı olmayan bu tesisi devam etmenin, zorlamanın bir anlamı yok ve bu da ticaretin bir kuralıdır. Bizde bir şekilde bu kimyasal ve deterjan üretiminden çıkmayı kararlaştırdık. Bütün ekibimiz ve arkadaşlarımızla birlikte uzunca bir değerlendirmeden sonra bu sonuca vardık" ifadelerine yer verdi.

Kimya Fabrikasında dışarıdan temin ettikleri ham maddeyi ambalajlayarak kendi markaları adı altında piyasaya sürdüklerini ifade eden Ünlü, kaliteli markalı ve bilinir ürünleri daha uygun fiyata tüketicimize sunmak varken, kimya fabrikamızı satmak gibi bir kanaat oluştu. Tabii bunu daha öncede kamuoyuna duyurduk, gazetelere ilanlar verdik. Satacağımıza dair kamuoyunu bilgilendirdik, ilgilenen arkadaşlarımız oldu. Bayağı firma talep de bulundu. Yüz yüze görüşmeler yaptık hala da görüşmelerimiz devam ediyor. Şirketimizin menfaati noktasında en uygun teklifi kim verirse onlarla el sıkışıp, bu pazarlığı bu satışı gerçekleştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Esenlik Şirketi gibi Esenlik Kimya Fabrikası'nın da Malatyalıların öz malı olduğunu dile getiren Ünlü, "Ama üretimde Malatya'ya ve Malatya üreticisine hiçbir katkısı olmadığı gibi Üretimde de karlılığın olmadığı görüldüğü için elden çıkarmak ve buradan gelen finansmanı da yine şirketimizin finansal durumlarını daha iyiye getirmek adına bünyemize ekleyeceğiz. İnşallah.

"En uygun teklifi kim verirse onunla el sıkışıp, hayırlı olsun diyeceğiz.

İşimizi şeffaf yapıyoruz. Yani A şahsına B şahsına satış yapılıyor gibi bir durum söz konusu değil. Malatya'nın ve şirketimizin menfaati neredeyse en uygun fiyatı kim verirse ona satacağız" ifadelerine yer verdi.

Kimya fabrikasının kiralık deposunun da yüksek maliyeti olduğunu bunun içinde şirket olarak depo yaparak bu giderden kurtulduklarını belirten Ünlü,

Göreve geldikleri dönemde lokasyon olarak yanlış bölgelere açılan ve yüksek kira ücretleri ile çalışan marketleri de aynı şekilde kapattıklarını açıklayan Ünlü, "Geldiğimizde 46 marketimiz vardı. Biz 12 tane market kapattık. Zarar ettiği ve iyi çalışmadığı için kapattık ama geri dönüp daha iyi çalışan yerlere de 5 tane market açtı. Totale baktığımız zaman çok şükür şirketimiz zarar etmiyor" dedi.

Esenlik Marketler olarak önümüzdeki Kurban Bayramı'na da hazır olduklarını ifade eden Ünlü, "Marketlerimizde bayrama özel ürünlerimiz var. Vatandaşlarımızın bundan faydalanmasını arzu ediyorum" dedi. Esenlik Genel Müdürü Ünlü, ayrıca MAŞTİ ve Canlı Hayvan Pazarı'nda da bayram öncesi oluşacak yoğunlukla ilgili de tüm tedbirleri aldıklarını dile getirdi. - MALATYA

Esenlik kimya sektöründen çıkıyor
Esenlik kimya sektöründen çıkıyor
Esenlik kimya sektöründen çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kimyasal, Malatya, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Esenlik kimya sektöründen çıkıyor - Son Dakika Ekonomi


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